ua en ru
Вт, 16 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Днепропетровской области из-за обстрелов тысяча человек осталась без света, - ОВА

Вторник 16 апреля 2024 08:21
UA EN RU
В Днепропетровской области из-за обстрелов тысяча человек осталась без света, - ОВА Фото: в ОВА назвали последствия российских обстрелов по Днепропетровской области (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Владимир Костырин

В Днепропетровской области в результате российских ударов с применением артиллерии и дронов в Никопольском районе осталась без электроснабжения тысяча людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака.

По словам чиновника, оккупанты устроили артобстрел и совершили пять атак fpv-дронами, а били по району начиная с вечера понедельника.

Он уточнил, что под вражеский удар попали районный центр, а также Красногригорьевская и Мировская общины.

В результате обстрелов были:

  • повреждены 3 частных дома,
  • несколько теплиц,
  • легковой автомобиль и микроавтобус,
  • повреждена линия электропередач.

Последствия российских обстрелов по Днепропетровской области в ночь на 16 апреля (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

Глава ОВА отметил, что в результате без света осталась тысяча абонентов. Он добавил, что на месте работают специалисты, чтобы вернуть електичество в дома.

Также в администрации рассказали, что поздно вечером в Криворожском районе украинские защитники из ПВК "Восход" уничтожили вражеский дрон-камикадзе типа "Шахед".

Обстрелы Никополя и района

Отметим, в Днепропетровской области город Никополь и район находятся под постоянными обстрелами российских оккупантов, которые атакуют город с другого берега Днепра и, в частности, с временно захваченного Энергодара Запорожской области.

Ранее сообщалось, что 8 апреля в результате российских ударов по жилым домам Никополя были двое пострадавших. А 27 марта из-за вражеских обстрелов по Никополю погиб гражданский.

Также напомним, что перед этим во время атаки российские террористы попали в частные дома, газопровод и линии электропередач дронами и артиллерией.

Также, 6 марта, враг во время обстрелов попал в торговый центр населённого пункта.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепропетровская область Война в Украине
NEWS
Бои за Часов Яр. Почему и как Россия хочет захватить этот город
Бои за Часов Яр. Почему и как Россия хочет захватить этот город
DAILY
Сотрудник ЗАЭС Алексей Мельничук: Россияне превратили атомную станцию в военную базу
Катерина Гончароваруководитель раздела "Общество" Сотрудник ЗАЭС Алексей Мельничук: Россияне превратили атомную станцию в военную базу