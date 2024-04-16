В Днепропетровской области из-за обстрелов тысяча человек осталась без света, - ОВА

В Днепропетровской области в результате российских ударов с применением артиллерии и дронов в Никопольском районе осталась без электроснабжения тысяча людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака .

По словам чиновника, оккупанты устроили артобстрел и совершили пять атак fpv-дронами, а били по району начиная с вечера понедельника.

Он уточнил, что под вражеский удар попали районный центр, а также Красногригорьевская и Мировская общины.

В результате обстрелов были:

повреждены 3 частных дома,

несколько теплиц,

легковой автомобиль и микроавтобус,

повреждена линия электропередач.

Последствия российских обстрелов по Днепропетровской области в ночь на 16 апреля (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

Глава ОВА отметил, что в результате без света осталась тысяча абонентов. Он добавил, что на месте работают специалисты, чтобы вернуть електичество в дома.

Также в администрации рассказали, что поздно вечером в Криворожском районе украинские защитники из ПВК "Восход" уничтожили вражеский дрон-камикадзе типа "Шахед".

Обстрелы Никополя и района

Отметим, в Днепропетровской области город Никополь и район находятся под постоянными обстрелами российских оккупантов, которые атакуют город с другого берега Днепра и, в частности, с временно захваченного Энергодара Запорожской области.

Ранее сообщалось, что 8 апреля в результате российских ударов по жилым домам Никополя были двое пострадавших. А 27 марта из-за вражеских обстрелов по Никополю погиб гражданский.

Также напомним, что перед этим во время атаки российские террористы попали в частные дома, газопровод и линии электропередач дронами и артиллерией.

Также, 6 марта, враг во время обстрелов попал в торговый центр населённого пункта.