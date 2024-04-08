Сегодня, 8 апреля, российские террористы атаковали артиллерией Никополь Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака.

В результате утренних обстрелов, по словам Лисака, есть двое пострадавших: 21-летняя девушка;

49-летний мужчина. Пострадавшие находятся в больнице в состоянии средней тяжести. "Там уничтожен двухэтажный жилой дом. Есть и повреждены частные дома, хозяйственные постройки, авто. Разбит инфраструктурный объект, задело газопровод и линии электропередач", - добавил глава ОГА. Фото: россияне утром обстреляли жилые дома Никополя, есть пострадавшие (t.me/dnipropetrovskaODA) Атака на Украину в ночь на 8 апреля В ночь на 8 апреля террористы атаковали Украину: авиационной ракетой Х-59;

24 ударными БпЛА типа "Shahed-131/136". К отражению нападения были привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и средства РЭБ. Противовоздушной обороне удалось сбить Х-59 и 17 ударных БпЛА.