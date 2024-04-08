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Россияне утром обстреляли жилые дома Никополя, есть пострадавшие

Понедельник 08 апреля 2024 12:54
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Россияне утром обстреляли жилые дома Никополя, есть пострадавшие Фото: россияне утром обстреляли жилые дома Никополя, есть пострадавшие (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 8 апреля, российские террористы атаковали артиллерией Никополь Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака.

В результате утренних обстрелов, по словам Лисака, есть двое пострадавших:

  • 21-летняя девушка;
  • 49-летний мужчина.

Пострадавшие находятся в больнице в состоянии средней тяжести.

"Там уничтожен двухэтажный жилой дом. Есть и повреждены частные дома, хозяйственные постройки, авто. Разбит инфраструктурный объект, задело газопровод и линии электропередач", - добавил глава ОГА.

Фото: россияне утром обстреляли жилые дома Никополя, есть пострадавшие (t.me/dnipropetrovskaODA)

Атака на Украину в ночь на 8 апреля

В ночь на 8 апреля террористы атаковали Украину:

  • авиационной ракетой Х-59;
  • 24 ударными БпЛА типа "Shahed-131/136".

К отражению нападения были привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и средства РЭБ.

Противовоздушной обороне удалось сбить Х-59 и 17 ударных БпЛА.

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