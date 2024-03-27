Россияне атаковали артиллерией и дронами Никополь, есть погибший

Сегодня, 27 марта, в результате российского обстрела по Никополю Днепропетровской области погиб гражданский.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Днепропетровской областной прокуратуры.

Как пишет прокуратура, террористы атаковали населенный пункт из артиллерии и БпЛА. В результате ударов погиб 55-летний мужчина. Также ранения получила 49-летняя женщина.

В результате ударов были повреждены:

частные дома;

хозяйственные постройки;

линии электропередач.

Фото: россияне атаковали артиллерией и дронами Никополь, погибший (t.me/dnipr_gp_gov_ua)

Обстрелы Никополя

В настоящее время город находится под постоянными обстрелами оккупантов, которые атакуют город с другого берега Днепра и временно захваченного Энергодара Запорожской области.

Во время недавней атаки террористы попали в частные дома, газопровод и линии электропередач дронами и артиллерией.

Также, 6 марта, враг во время обстрелов попал в торговый центр населённого пункта.