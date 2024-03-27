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Россияне атаковали артиллерией и дронами Никополь, есть погибший

Среда 27 марта 2024 17:38
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Россияне атаковали артиллерией и дронами Никополь, есть погибший Фото: россияне атаковали артиллерией и дронами Никополь, есть погибший (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 27 марта, в результате российского обстрела по Никополю Днепропетровской области погиб гражданский.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Днепропетровской областной прокуратуры.

Как пишет прокуратура, террористы атаковали населенный пункт из артиллерии и БпЛА. В результате ударов погиб 55-летний мужчина. Также ранения получила 49-летняя женщина.

В результате ударов были повреждены:

  • частные дома;
  • хозяйственные постройки;
  • линии электропередач.

Фото: россияне атаковали артиллерией и дронами Никополь, погибший (t.me/dnipr_gp_gov_ua)

Обстрелы Никополя

В настоящее время город находится под постоянными обстрелами оккупантов, которые атакуют город с другого берега Днепра и временно захваченного Энергодара Запорожской области.

Во время недавней атаки террористы попали в частные дома, газопровод и линии электропередач дронами и артиллерией.

Также, 6 марта, враг во время обстрелов попал в торговый центр населённого пункта.

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