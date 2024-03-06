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Россияне ударили по торговому центру Никополя

Никополь, Среда 06 марта 2024 17:48
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Россияне ударили по торговому центру Никополя Иллюстративное фото: россияне ударили по торговому центру Никополя (facebook-страница Сергея Крука)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 6 марта, нанесли удар по торговому центру Никополя Днепропетровской области.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в комментарии "Суспільне" сообщили в Никопольской районной военной администрации.

В ведомстве не уточнили, есть ли в результате террористической атаки россиян жертвы среди мирного населения.

При этом более детальную информацию в РВА пообещали опубликовать после тушения пожара.

Удар по Никополю

Напомним, сегодня, 6 марта, в никопольских Telegram-каналах появилась информация о том, что оккупанты в очередной раз ударили по городу.

Также в сети уточняли, что после российского удара начался сильный пожар. Были опубликованы соответствующие видео.

На месте работали все соответствующие службы.

Стоит заметить, что россияне регулярно обстреливают Никополь, поскольку он находится недалеко от временно оккупированных территорий.

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