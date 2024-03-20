Попали в газопровод, дома и авто. РФ дронами и артиллерией атаковала Никопольский район

Российские захватчики ударили по Никопольскому району Днепропетровской области дронами-камикадзе и артиллерией. оккупанты попали в частные дома, газопровод и линии электропередач.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лисака в Telegram.

"После тихой для Никопольщины ночи уже утром враг снова принялся за свое. Удары по району продолжались в течение всего дня", - написал Лысак.

По его словам, россияне для ударов использовали 9 дронов-камикадзе, а также 4 раза избивали из тяжелой артиллерии. Взрывы раздавались в Никополе, Покровской и Марганецкой общинах.

В результате обстрелов был ранен мужчина, а также повреждены магазин, промышленное и коммунальное предприятия.

Кроме того, были изуродованы и 11 частных домов, 2 хозяйственные постройки и столько же гаражей, парник, 9 авто. Задело несколько линий электропередач и газопровод.

Фото: Россия обстреляла Никопольский район 20 марта (t.me/dnipropetrovskaODA)

Ситуация в Днепропетровской области

Утром 20 марта глава Днепропетровской ОВА сообщил, что оккупанты из артиллерии обстреляли один из населенных пунктов в Синельниковском районе.

По его словам, в результате атаки пострадала семья из пяти человек, среди которых был ребенок. 47-летняя женщина – в тяжелом состоянии.

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