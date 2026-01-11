Обесточены Запорожская и часть Днепропетровской области: как восстанавливают свет

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова.

По словам Федорова, все больницы Запорожья работают в штатном режиме - они автоматически перешли на генераторы при отключении электричества.

Также в области открываются Пункты несокрушимости.

Глава ОВА предупредил, что из-за отсутствия электроснабжения в некоторых районах Запорожья могут быть перебои с водой.

"Все специалисты уже работают на местах, водоснабжение постепенно восстанавливается. Держим ситуацию под контролем", - заверил он.

Также Иван Федоров сообщил, что восстановление электроснабжения продолжается, энергетики работают в усиленном режиме.

"Задействованы аварийные бригады. Работы продолжаются, подключение происходит постепенно", - написал он.