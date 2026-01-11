ua en ru
Главная » Новости » Происшествия

Обесточены Запорожская и часть Днепропетровской области: как восстанавливают свет

Украина, Воскресенье 11 января 2026 04:25
Обесточены Запорожская и часть Днепропетровской области: как восстанавливают свет Фото: как восстанавливается электроснабжение после масштабных обстрелов (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Обесточенными остаются Запорожская область и часть Днепропетровской области. Энергетики постепенно восстанавливают свет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова.

По словам Федорова, все больницы Запорожья работают в штатном режиме - они автоматически перешли на генераторы при отключении электричества.

Также в области открываются Пункты несокрушимости.

Глава ОВА предупредил, что из-за отсутствия электроснабжения в некоторых районах Запорожья могут быть перебои с водой.

"Все специалисты уже работают на местах, водоснабжение постепенно восстанавливается. Держим ситуацию под контролем", - заверил он.

Также Иван Федоров сообщил, что восстановление электроснабжения продолжается, энергетики работают в усиленном режиме.

"Задействованы аварийные бригады. Работы продолжаются, подключение происходит постепенно", - написал он.

Блэкаут в Днепропетровской и Запорожской областях

Как сообщало РБК-Украина, в результате очередных ударов РФ по энергетической инфраструктуре Украины в ночь на 10 января без электроснабжения остались сотни тысяч потребителей в нескольких регионах. Самая сложная ситуация - на Днепропетровщине, в Киевской области и в самом Киеве.

В результате ударов в Днепропетровской области были обесточены более 130 тысяч потребителей.

Перед тем 7 января РФ нанесла массированные удары по объектам критической инфраструктуры Днепропетровской и Запорожской областей. Регионы полностью остались без электроснабжения.

Все больницы Днепра перевели на автономное питание от генераторов, а школьные каникулы продолжили. Мэр Днепра Борис Филатов заявил о чрезвычайной ситуации национального уровня, отметив, что технически ситуация является одной из самых сложных.

