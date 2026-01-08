Днепр до сих пор без света, Запорожье вышло из блэкаута: ситуация на утро после ударов России

Главное:

Днепропетровщина: более 1 млн абонентов без тепла и воды, часть региона и Днепр - без света.

Критическую инфраструктуру запитывают в первую очередь, работы продолжаются без остановок с ночи.

Левый берег Днепра - вода есть, но с пониженным давлением.

Каникулы в школах Днепра продлили до 11 января, электротранспорт заменяют автобусами.

Поезда в Днепре курсируют на теплотяги, вокзалы и больницы - на генераторах.

Кривой Рог - самая большая атака РФ за войну, 29360 абонентов без света, есть проблемы с теплом и водой.

Запорожская область - свет восстановили менее чем за 7 часов.

Продолжается подача тепла и воды в Запорожье.

"Запорожьеоблэнерго" просит ограничить потребление электроэнергии, ситуация в системе сложная.

Днепропетровская область

На Днепропетровщине более миллиона абонентов остаются без тепла и воды. До сих пор без света 800 тысяч потребителей, были обесточены восемь шахт.

Днепр и часть региона - без света.

Энергетики запитали часть объектов критической инфраструктуры в области. Восстановительные работы продолжаются без остановок с ночи - работают бригады со всей области.

Специалисты обещают максимально быстро вернуть свет семьям после того, как будет запитана вся критическая инфраструктура.

В регионе удалось частично восстановить централизованные системы в нескольких населенных пунктах, бригады работают в усиленном режиме. Левый берег Днепра - с водой с пониженным давлением. Объекты социальной и критической инфраструктуры находятся на резервном питании.

Электротранспорт в Днепре заменят автобусы, город увеличит количество их подвижного состава на маршрутах. Тем временем в школах города каникулы продлили до 11 января.

Все поезда в городе и области продолжают курсировать с теплотягой. Вокзалы также запитаны от генераторов, работают "пункты несокрушимости".

В Кривом Роге, который подвергся самой большой атаке за всю войну, очень сложная ситуация с электричеством в трех районах:

Ингулецком,

части Металлургического,

части Долгинцевского.

В городе аварийно отключены 29360 абонентов. Воду в системе на юге города удерживают на генераторах.

Было более 30 отключенных котельных, в том числе, очень больших. Сейчас все они уже работают в штатном режиме, кроме одной в Ингулецком районе, которая на генераторе. Подачу тепла там только начинают. По городу фиксируются порывы от гидроударов.

Больницы в Кривом Роге работают на генераторах. Работу электротранспорта восстановили. Школы и садики в Ингулецком районе будут работать дистанционно.

Все "пункты несокрушимости" работают и получили указание включать генераторы при первой необходимости.

Запорожская область

Вчера около 22:00 в результате массированной дроновой атаки врага на энергетическую инфраструктуру Запорожская область также была полностью обесточена.

Восстановительные работы начались сразу и продолжались всю ночь. В первую очередь оживлялись объекты критической инфраструктуры.

И уже по состоянию на 05:00 утра - менее чем за 7 часов - энергетики завершили работы, восстановив электроснабжение.

Поэтому на утро электроснабжение Запорожской области восстановлено.

Однако облэнерго предостерегает, что после ночных обстрелов в энергосистеме по Запорожскому региону сохраняется сложная ситуация.

"Во избежание повторных массовых обесточиваний просим срочно ОГРАНИЧИТЬ пользование мощными электроприборами", - обратились в "Запорожьеоблэнерго" к потребителям.

Котельные в Запорожье работают в штатном режиме. Продолжается подача тепла и воды в дома.

Электроснабжение стратегической инфраструктуры восстановлено. Поезда в этом регионе курсируют в обычном режиме.