Дніпро досі без світла, Запоріжжя вийшло з блекауту: ситуація на ранок після ударів Росії

Головне:

Дніпропетровщина: понад 1 млн абонентів без тепла та води, частина регіону й Дніпро - без світла.

Критичну інфраструктуру заживлюють у першу чергу, роботи тривають без зупинок із ночі.

Лівий берег Дніпра - вода є, але зі зниженим тиском.

Канікули у школах Дніпра продовжили до 11 січня, електротранспорт замінюють автобусами.

Потяги в Дніпрі курсують на теплотязі, вокзали та лікарні - на генераторах.

Кривий Ріг - найбільша атака РФ за війну, 29360 абонентів без світла, є проблеми з теплом і водою.

Запорізька область - світло відновили менш ніж за 7 годин.

Триває подача тепла і води на Запоріжжі.

"Запоріжжяобленерго" просить обмежити споживання електроенергії, ситуація в системі складна.

Дніпропетровська область

На Дніпропетровщині понад мільйон абонентів залишаються без тепла та води. Досі без світла 800 тисяч споживачів, було знеструмлено вісім шахт.

Дніпро та частина регіону - без світла.

Енергетики заживили частину об’єктів критичної інфраструктури в області. Відновлювальні роботи тривають без зупинок з ночі - працюють бригади з усієї області.

Фахівці обіцяють максимально швидко повернути світло родинам після того, як буде заживлено всю критичну інфраструктуру.

В регіоні вдалося частково відновити централізовані системи у кількох населених пунктах, бригади працюють у посиленому режимі. Лівий берег Дніпра - з водою зі зниженим тиском. Об’єкти соціальної та критичної інфраструктури знаходяться на резервному живленні.

Електротранспорт у Дніпрі замінять автобуси, місто збільшить кількість їхнього рухомого складу на маршрутах. Тим часом у школах міста канікули продовжили до 11 січня.

Всі потяги в місті та області продовжують курсувати із теплотягою. Вокзали також заживлені від генераторів, працюють "пункти незламності".

У Кривому Розі, який зазнав найбільшої атаки за всю війну, дуже складною є ситуація з електрикою в трьох районах:

Інгулецькому,

частині Металургійного,

частині Довгинцівського.

В місті аварійно відключені 29360 абонентів. Воду в системі на півдні міста утримують на генераторах.

Було понад 30 відключених котелень, в тому числі, дуже великих. Наразі всі вони вже працюють в штатному режимі, окрім одної в Інгулецькому районі, яка на генераторі. Подачу тепла там тільки починають. По місту фіксуються пориви від гідроударів.

Лікарні в Кривому Розі працюють на генераторах. Роботу електротранспорту відновили. Школи і садочки в Інгулецькому районі будуть працювати дистанційно.

Всі "пункти незламності" працюють та отримали вказівку включати генератори при першій потребі.

Запорізька область

Вчора близько 22:00 внаслідок масованої дронової атаки ворога на енергетичну інфраструктуру Запорізька область також була повністю знеструмлена.

Відновлювальні роботи почалися одразу і тривали всю ніч. В першу чергу заживлювалися об’єкти критичної інфраструктури.

І вже станом на 05:00 ранку - менш як за 7 годин - енергетики завершили роботи, відновивши електропостачання.

Тож на ранок електропостачання Запорізької області відновлено.

Однак обленерго застерігає, що після нічних обстрілів в енергосистемі по Запорізькому регіону зберігається складна ситуація.

"З метою уникнення повторних масових знеструмлень просимо терміново ОБМЕЖИТИ користування потужними електроприладами", - звернулися в "Запоріжжяобленерго" до споживачів.

Котельні в Запоріжжі працюють у штатному режимі. Триває подача тепла та води в оселі.

Електропостачання стратегічної інфраструктури відновлено. Поїзди у цьому регіоні курсують у звичному режимі.