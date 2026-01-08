Блекаут в Днепре и Запорожье: как переключиться на другого оператора, чтобы оставаться на связи

Масштабные отключения электроэнергии после вечерних обстрелов 7 января могут привести к перебоям в работе мобильной связи. В таких условиях стабильный доступ к сети становится одним из ключевых факторов безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию руководителя Днепропетровского областного совета Николая Лукашука в сети Telegram.

Вечером в среду, 7 января, в Днепре, а также в области, пропал свет после взрыва, который слышали в районе Приднепровской ТЭС. В небе также наблюдали яркую вспышку.

В результате обстрела со стороны российских войск в городе начались проблемы с электроснабжением, водоснабжением и мобильной связью. Также известно о том, что отопление тоже пока прекращено.

Аналогичная ситуация с масштабными обесточениями была зафиксирована и в Запорожье, и в области.

Из-за отсутствия электроэнергии часть базовых станций мобильных операторов работает с ограничениями, что может приводить к потере сигнала или ухудшению качества связи в отдельных районах.

Почему важно оставаться на связи

В нынешних условиях жизненно важно оставаться в сети, чтобы отслеживать сообщения воздушных сил об угрозе атак, о чем подчеркнул глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Во время блекаутов также могут не работать сирены, поэтому мобильная связь остается одним из ключевых каналов оповещения и координации действий для населения.

Национальный роуминг при перебоях связи

Николай Лукашук напомнил о национальном роуминге. Благодаря ему можно переключаться между операторами и воспользоваться базовыми услугами мобильной связи (звонки и смс), даже если сеть основного оператора временно недоступна из-за обесточений.

Как подключиться к сети другого оператора

Для подключения к сети другого оператора необходимо выключить автовыбор сети.

Android: настройки – мобильная сеть (или подключение) – оператор.

iOS: параметры – сотовые данные – выбор сети.

Далее следует выбрать доступную сеть: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или LIFECELL.

Если подключение не произошло, рекомендуется повторить попытку или выбрать другую сеть, после чего проверить возможность исходящего вызова или отправки смс.