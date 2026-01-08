Блекаут в Днепре и Запорожье: как переключиться на другого оператора, чтобы оставаться на связи
Масштабные отключения электроэнергии после вечерних обстрелов 7 января могут привести к перебоям в работе мобильной связи. В таких условиях стабильный доступ к сети становится одним из ключевых факторов безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию руководителя Днепропетровского областного совета Николая Лукашука в сети Telegram.
Вечером в среду, 7 января, в Днепре, а также в области, пропал свет после взрыва, который слышали в районе Приднепровской ТЭС. В небе также наблюдали яркую вспышку.
В результате обстрела со стороны российских войск в городе начались проблемы с электроснабжением, водоснабжением и мобильной связью. Также известно о том, что отопление тоже пока прекращено.
Аналогичная ситуация с масштабными обесточениями была зафиксирована и в Запорожье, и в области.
Из-за отсутствия электроэнергии часть базовых станций мобильных операторов работает с ограничениями, что может приводить к потере сигнала или ухудшению качества связи в отдельных районах.
Почему важно оставаться на связи
В нынешних условиях жизненно важно оставаться в сети, чтобы отслеживать сообщения воздушных сил об угрозе атак, о чем подчеркнул глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
Во время блекаутов также могут не работать сирены, поэтому мобильная связь остается одним из ключевых каналов оповещения и координации действий для населения.
Национальный роуминг при перебоях связи
Николай Лукашук напомнил о национальном роуминге. Благодаря ему можно переключаться между операторами и воспользоваться базовыми услугами мобильной связи (звонки и смс), даже если сеть основного оператора временно недоступна из-за обесточений.
Как подключиться к сети другого оператора
Для подключения к сети другого оператора необходимо выключить автовыбор сети.
Android: настройки – мобильная сеть (или подключение) – оператор.
iOS: параметры – сотовые данные – выбор сети.
Далее следует выбрать доступную сеть: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или LIFECELL.
Если подключение не произошло, рекомендуется повторить попытку или выбрать другую сеть, после чего проверить возможность исходящего вызова или отправки смс.
Напоминаем, что Кабмин утвердил решение, которое разрешает территориальным общинам подключать собственные генераторы к базовым станциям мобильных операторов, что должно помочь поддерживать устойчивую работу связи и снизить риски ее потери во время блэкаутов.
Отметим, что в Украине на правительственном уровне сформирован координационный штаб, задача которого — поддержание стабильной работы связи в условиях регулярных обстрелов и повреждений энергетической инфраструктуры.