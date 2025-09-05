ua en ru
Массированный удар по предприятию в Днепре: появились фото последствий

Пятница 05 сентября 2025 09:46
Массированный удар по предприятию в Днепре: появились фото последствий Фото: спасатели тушат огонь на предприятии в Днепре (dsns_telegram)
Автор: Маловичко Юлия

Украинские спасатели показали фото последствий атак врага по городу Днепр ночью 5 августа - а именно ликвидацию пожара на предприятии, который возник в результате удара дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины в Telegram.

На кадрах видно, как чрезвычайники гасят огонь, на территории объекта - обломки и дым.

Как сообщили в ГСЧС, обошлось без пострадавших после удара по предприятию.

Фото: пожарные ликвидируют возгорание на предприятии (dsns_telegram)

Также известно, что враг попал FPV-дронами по Никопольщине, а именно - по Покровской громаде, о чем сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

"Всюду обошлось без погибших и пострадавших", - подытожил Лысак последствия ночной атаки РФ области.

Отметим, что в течение ночи защитники неба ликвидировали над Днепропетровской областью1 5 вражеских беспилотников.

Напомним, 5 сентября ночью сообщалось о взрывах в Днепре и угрозе химической опасности, хотя официальных подтверждений последнего пока не было.

Как мы писали, 4 сентября, российская армия запустила на Украину ударные беспилотники типа "Шахед". Воздушная тревога была объявлена в нескольких регионах.

Добавим, как сообщили Воздушные силы ВСУ, всего ночью российские войска выпустили по Украине 157 дронов, 6 ракет с С-300 и управляемую авиаракету Х-59.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Всего противовоздушной обороной сбито/подавлено 121 "Шахед" и дрены-имитаторы разных типов на севере и востоке страны. Есть попадания 7 ракет и 35 ударных БПЛА на 10 локациях.

