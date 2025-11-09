У Дніпрі зросла кількість потерпілих після вчорашньої атаки

У Дніпрі зросла кількість потерпілих після масованої атаки Росії в ніч на 8 листопада. Місто оголосило дні жалоби, а по всій області зафіксовані нові удари дронів та артилерії, що спричинили руйнування й поранення мирних жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на тимчасово виконуючого обов’язки голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислава Гайваненка.

"Сьогодні та завтра Дніпро у жалобі. В пам'ять про людей, які загинули внаслідок атаки напередодні. Співчуття рідним і близьким", - повідомив він. Водночас, за даними Гайваненка, у місті до 13 зросла кількість потерпілих.