ua en ru
Сб, 08 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

В Украине начали экстренно выключать свет: перечень областей

Украина, Суббота 08 ноября 2025 01:44
UA EN RU
В Украине начали экстренно выключать свет: перечень областей Иллюстративное фото: отключение света (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В Украине начали экстренно выключать свет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК и региональные облэнерго.

В ночь на 8 ноября "Укрэнерго" дало указание о введении аварийных графиков отключения света в Украине. Причина - очередной массированный российский удар по энергетике страны.

Поэтому графики плановых отключений пока не действуют, а электроснабжение может прерываться в любой момент.

"По приказу НЭК Укрэнерго введены экстренные отключения электроэнергии", - сказано в официальном сообщении ДТЭК.

В частности, в перечне есть Киев, Киевская, Днепропетровская области.

Напомним, киевляне могут узнать о своем графике почасовых отключений с помощью нескольких методов, а именно в YASNO и ДТЭК.

А вот жители Киевской области могут проверить свой график отключений, введя адрес на соответствующих онлайн-ресурсах:

Отмечается, что в случае одновременного введения в действие графиков аварийных отключений и графиков почасовых отключений время без электроснабжения может увеличиться.

Черкасская область

По команде НЭК "Укрэнерго" 8 ноября с 00:38 применили аварийные отключения электроэнергии.

"Просим с пониманием отнестись к принятым мерам, направленным на сохранение энергосистемы Украины. Сегодня есть необходимость в очень экономном потреблении электроэнергии. Пожалуйста, по возможности - не пользуйтесь в этот период мощными электроприборами", - отметили в пресс-службе "Черкассыоблэнерго"

Смотреть график можно на сайте облэнерго.

Кировоградская область

Позже стало известно об экстренных отключениях электроэнергии в Кировоградской области.

По команде НЭК "Укрэнерго" 8 ноября с 01:12 применили аварийные отключения электроэнергии.

В Украине начали экстренно выключать свет: перечень областей

Украинцам советуют регулярно проверять страницы своих облэнерго, где обновляется актуальная информация о графиках отключений и ходе восстановления электроснабжения.

Напомним, ранее планировалось, что 8 ноября бытовых потребителей будут отключать с 08:00 до 21:00 - объем отключений составит от одной до двух очередей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Графики отключения света Отключения света Энергетики
Новости
От 50-60 тысяч гривен: Шмыгаль раскрыл детали новых контрактов в ВСУ
От 50-60 тысяч гривен: Шмыгаль раскрыл детали новых контрактов в ВСУ
Аналитика
Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины