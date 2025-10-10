В Днепре и Запорожье прогремели повторные взрывы, города атаковали баллистикой

Российский агрессор нанес удары баллистическими ракетами по Днепру и Запорожью. В городах прогремели мощные взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.

Очевидцы рассказали, что взрывы в Запорожье прогремели около 05:00.

В Днепре взрывы были слышны в 05:10 утра.

Кроме того, в 05:21 фиксировалась цель на Запорожье и повторно скоростная цель из временно оккупированного Крыма в направлении Кривого Рога.

Обновлено 05:32

Воздушные силы сообщили о движении скоростной цели на Запорожье и далее на Днепр.

Обновлено 05:43

Военные сообщили о движении цели на севере Запорожской области в северном направлении.

Через несколько минут обнаружена еще одна цель в Запорожской области со временно оккупированной территории в северном направлении.

"г. Днепр/г. Каменское - в укрытие!", - отметили военные.