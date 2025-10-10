ua en ru
Главная » Новости » Происшествия

В Днепре прогремели взрывы, город атакуют дроны

Пятница 10 октября 2025 03:55
UA EN RU
В Днепре прогремели взрывы, город атакуют дроны Фото: в Днепре прогремели взрывы, город атакуют дроны (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Константин Широкун

В Днепре сегодня ночью, 10 октября, прозвучала серия взрывов на фоне дроновой атаки россиян по территории Украины, в городе и области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Суспільне".

"В Днепре слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении "Суспільного".

По сообщениям местных Telegram-пабликов, на город заходило порядка 10 ударных дронов. Также сообщается о перебоях со светом.

Ночной обстрел Украины 10 октября

Напомним, что россияне, начиная с позднего вечера 9 октября, начали атаки по Киеву. Враг запустил в направлении столицы дроны, из-за чего неоднократно были слышны взрывы.

Так, в Печерском районе обломки дрона попали в многоэтажный жилой дом. Вспыхнул пожар на 6-7 этажах 17-этажного дома. Повреждены ряд квартир. Людей эвакуируют.

В Голосеевском районе повреждены фасады двух жилых домов и два автомобиля. В Подольском районе во дворе обнаружили обломки сбитой вражеской цели.

Кроме того, мэр Киева Виталий Кличко официально предупредил, что в столице в результате массированной атаки РФ могут быть перебои со светом и водой.

Также россияне обстреляли Запорожье. В результате атаки вспыхнули пожары и пострадали местные жители.

В Минэнерго отметили, что сегодня ночью российские военные массово атакуют объекты энергетической инфраструктуры. Энергетики принимают все необходимые меры для минимизации негативных последствий.

