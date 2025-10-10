ua en ru
Главная » Новости » Война в Украине

По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета МиГ-31

Украина, Пятница 10 октября 2025 04:57
По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета МиГ-31 Фото: истребитель МиГ-31К Военно-космических сил РФ (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога из-за взлета истребителя МиГ-31К, являющегося носителем аэробаллистических ракет "Кинжал".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Карту воздушных тревог.

"ВНИМАНИЕ! Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка", - говорится в сообщении.

Обновлено 05:10

В 04:56 военные сообщили о движении ракеты на Кременчуг.

В 05:00 сообщалось о пуске баллистики с юга в направлении городов Днепр, Каменского, Кропивницкого, Кривого Рога и Запорожья.

В 05:03 Воздушные силы сообщили о повторном движении скоростной цели на Кривой Рог.

В 05:06 баллистика двигалась на юге Сумской области в направлении Полтавской области, а также на Запорожье.

Обновлено 05:29

По данным мониторинговых пабликов, истребитель МиГ-31К совершил посадку на аэродроме вылета Саваслейка.

По состоянию на 04:53 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

Х-47М "Кинджал"

Аэробаллистическая ракета воздушного базирования, способная нести ядерный заряд.

Запускается со сверхзвукового истребителя-перехватчика дальнего радиуса действия МиГ-31К (1 шт.), или с бомбардировщика Ту-22М3 (4 шт. под крыльями).

Самолет разгоняется до сверхзвуковой скорости, запускает ракету на высоте 12-15 км, она летит по баллистической траектории на границе стратосферы, где отсутствует существенное сопротивление воздуха, маневрирует и вертикально попадает в цель.

Масса боевой части - 500 кг. Дальность полета "Кинжала" при запуске с МиГ-31К - 2000 км, с Ту-22М3 - более 3000 км.

Максимальная скорость - до 14 688 км/ч или 4080 м/с. На гиперзвуковой скорости, "Кинжал" летит на высоте 20 км.

Россияне заявляли о "Кинжале", как о гиперзвуковой ракете, которая летит с десятикратным превышением скорости звука, маневрирует на всех участках полета по баллистической траектории и обходит все имеющиеся системы противовоздушной и противоракетной обороны.

На самом деле применение ракет этого типа в войне против Украины показало, что их эффективно сбивают американские зенитные ракетные комплексы Patriot и итальянско-французские системы SAMP-T.

Некоторые эксперты называют "Кинжал" авиационным вариантом баллистической ракеты 9К720 "Искандер-М".

Комбинированная ракетно-дроновая атака РФ

В ночь на 10 октября российский агрессор массированно атаковал Украину дронами "Шахед" и баллистическими ракетами.

В результате падения обломков дронов и удара, в столице повреждены жилые дома и вспыхнули пожары, есть пострадавшие среди гражданского населения.

Также враг ударил по энергетическим объектам Киева. В городе полностью отсутствует электроэнергия и водоснабжение на левом берегу и наблюдаются перебои со светом на правом берегу.

Спасатели показали жуткие последствия ночного обстрела столицы.

