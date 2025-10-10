ua en ru
Пт, 10 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

У Дніпрі та Запоріжжі пролунали повторні вибухи, міста атакували балістикою

Дніпро, Запоріжжя, П'ятниця 10 жовтня 2025 05:26
UA EN RU
У Дніпрі та Запоріжжі пролунали повторні вибухи, міста атакували балістикою Фото: росіяни атакували балістикою Дніпро і Запоріжжя (facebook.com/DSNS.GOV.UA)
Автор: Валерій Савицький

Російський агресор завдав ударів балістичними ракетами по Дніпру і Запоріжжю. У містах пролунали потужні вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

Очевидці розповіли, що вибухи у Запоріжжі пролунали близько 05:00.

У Дніпрі вибухи було чути о 05:10 ранку.

Крім того, о 05:21 фіксувалася ціль на Запоріжжя і повторно швидкісна ціль з тимчасово окупованого Криму в напрямку Кривого Рогу.

Оновлено 05:32

Повітряні сили повідомили про рух швидкісної цілі на Запоріжжя та далі на Дніпро.

Дронова атака Росії

Нагадаємо, перед цим близько 05:00 росіяни підняли в повітря винищувачі МіГ-31К, що є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал".

Згодом Повітряні сили повідомили про рух швидкісних цілей на Запоріжжя, Дніпро та низку інших міст центру і півдня.

Зазначимо, що близько 02:00 ворог ударив по Запоріжжю ударними дронами "Шахед". Внаслідок обстрілу в місті загорілася будівля.

Внаслідок удару в місті загинула малолітня дитина.

Близько 04:00 пролунали вибухи у Дніпрі на тлі дронової атаки росіян. У місті виникли перебої з електроенергією.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запоріжжя Дніпропетровська область Ракетна атака
Новини
Сирський назвав нові результати Добропільського контрнаступу
Сирський назвав нові результати Добропільського контрнаступу
Аналітика
Ігор Терехов: Ця зима стане найважчою для Харкова від початку війни
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Ігор Терехов: Ця зима стане найважчою для Харкова від початку війни