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В Днепре загорелась колония: над городом поднялся густой дым

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Днепр, Вторник 11 апреля 2023 19:22
В Днепре загорелась колония: над городом поднялся густой дым Иллюстративное фото: в Днепре загорелась колония (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 11 апреля, вечером в Днепре начался пожар на территории 89 колонии. Над городом виден густой дым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный Telegram-канал.

Как отмечают в сети, колония находится в жилом микрорайоне Западный.

Официальные источники пока никак не комментируют инцидент.

Обновлено 19:49

В сети сообщают, что, по информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, на территории колонии горели мешки с вторичным сырьем. Пожар уже ликвидировали, пострадавших нет.

Напомним, ранее стало известно, что сегодня в центре Киева, на Крещатике, произошел пожар в учебном корпусе Киевского национального университета имени Карпенко-Карого.

Также мы писали, что в Киеве произошел пожар в многоэтажке вблизи посольства Соединенных Штатов Америки.

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