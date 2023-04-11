ua ru
Вт, 11 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В центре Киева произошел пожар в университете Карпенко-Карого

Новина українською →
Киев, Вторник 11 апреля 2023 10:20
В центре Киева произошел пожар в университете Карпенко-Карого Фото: пожар произошел в учебном корпусе Киевского национального университета имени Карпенко-Карого (facebook com MNS GOV UA)
Автор: Наталия Гурковская

Во вторник, 11 апреля, в центре Киева, на Крещатике, произошел пожар в учебном корпусе Киевского национального университета имени Карпенко-Карого.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

Обновлено. Спасатели ликвидировали пожар в учебном корпусе Киевского национального университета имени Карпенко-Карого. По предварительным данным, никто не пострадал.

Как рассказали в ГСЧС Украины, 11 апреля в 9:41 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре на ул. Крещатик в Шевченковском районе столицы. По прибытию, пожарные установили, что произошло возгорание в одном из помещений на 2 этаже 4-этажного здания.

"В 10:15 возгорание было ликвидировано", - добавили в спасательной службе.

***

"Пожар на Крещатике. Горит на третьем этаже четырехэтажного учебного корпуса Киевского национального университета имени Карпенко-Карого", - рассказал он.

По словам Кличко, спасатели уже работают на месте.

"Локализация пожара на площади 10 кв.м. на Крещатике", - добавил он.

Напомним, ранее в Киеве произошел пожар в многоэтажке вблизи посольства Соединенных Штатов Америки. Огонь возник на 24-м этаже дома в Шевченковском районе.

Кроме того, в Печерском районе Киева произошел пожар в жилом комплексе Taryan Towers.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Народная партия
NEWS
Ждать ли новую волну мобилизации в Украине: ответ Резникова
Ждать ли новую волну мобилизации в Украине: ответ Резникова
DAILY
Александр Павлюк: 70 тысяч россиян ворвались из Беларуси в Киевскую область в феврале 2022 года
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Александр Павлюк: 70 тысяч россиян ворвались из Беларуси в Киевскую область в феврале 2022 года