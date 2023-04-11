ua ru
Вт, 11 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Дніпрі загорілася колонія: над містом піднявся густий дим

Новость на русском →
Дніпро, Вівторок 11 квітня 2023 19:22
У Дніпрі загорілася колонія: над містом піднявся густий дим Ілюстративне фото: у Дніпрі спалахнула колонія (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 11 квітня, увечері у Дніпрі розпочалася пожежа на території 89 колонії. Над містом видно густий дим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий Telegram-канал.

Як зазначають у мережі, колонія знаходиться у житловому мікрорайоні Західний.

Офіційні джерела поки що ніяк не коментують інцидент.

Оновлено 19:49

У мережі повідомляють, що, за інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, на території колонії горіли мішки з вторинною сировиною. Пожежу вже ліквідували, постраждалих немає.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що сьогодні у центрі Києва, на Хрещатику, сталася пожежа у навчальному корпусі Київського національного університету імені Карпенка-Карого.

Також ми писали, що у Києві сталася пожежа у багатоповерхівці поблизу посольства Сполучених Штатів Америки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та особисті дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пожежа Днипро
NEWS
Чи чекати на нову хвилю мобілізації в Україні: відповідь Резнікова
Чи чекати на нову хвилю мобілізації в Україні: відповідь Резнікова
DAILY
Олександр Павлюк: 70 тисяч росіян вдерлися з Білорусі у Київську область у лютому 2022 року
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олександр Павлюк: 70 тисяч росіян вдерлися з Білорусі у Київську область у лютому 2022 року