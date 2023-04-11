У Дніпрі загорілася колонія: над містом піднявся густий дим

Сьогодні, 11 квітня, увечері у Дніпрі розпочалася пожежа на території 89 колонії. Над містом видно густий дим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий Telegram-канал .

У мережі повідомляють, що, за інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, на території колонії горіли мішки з вторинною сировиною. Пожежу вже ліквідували, постраждалих немає.

Офіційні джерела поки що ніяк не коментують інцидент.

Як зазначають у мережі, колонія знаходиться у житловому мікрорайоні Західний.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що сьогодні у центрі Києва, на Хрещатику, сталася пожежа у навчальному корпусі Київського національного університету імені Карпенка-Карого.

Також ми писали, що у Києві сталася пожежа у багатоповерхівці поблизу посольства Сполучених Штатів Америки.

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