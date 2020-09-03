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У Києві сталася пожежа у багатоповерхівці біля посольства США

Київ, Четвер 03 вересня 2020 17:32
У Києві сталася пожежа у багатоповерхівці біля посольства США
Фото: пожежна служба (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У Києві сьогодні, 3 серпня, сталася пожежа у багатоповерхівці поблизу посольства Сполучених Штатів Америки. Вогонь виник на 24-му поверсі будинку у Шевченківському районі.

Про це РБК-Україна повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Зараз ліквідація пожежі триває. Деякі пожежі машини досі не можуть дістатися місця події через затори та запарковані вулиці.

Крім того, як пише "Київ Оперативний", з вікна квартири, де сталася пожежа, вилізла людина. Вона стоїть на кондиціонері.

Прямо зараз серйозна пожежа охопила квартиру на 24-ому поверсі багатоквартирного будинку поблизу із посольством США. У...

Опубліковано Киев Оперативный Четвер, 3 вересня 2020 р.

Нагадаємо, вчора у Печерському районі Києва сталася пожежа у житловому комплексі Taryan Towers.

Також РБК-Україна писало про масштабну пожежу на території торгівельних павільйонів у селищі Коцюбинське.

Крім того, через пожежу в Луганській області загинула людина та двоє постраждало.

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