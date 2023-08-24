RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Днепре раздались взрывы во время воздушной тревоги. В области работает ПВО

Фото: в Днепре прозвучали взрывы из-за ракетной атаки россиян (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Днепре прозвучали взрывы в ночь на четверг, 24 августа. В это время в области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы совершения российскими оккупантами ракетных атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Дніпро".

Взрывы в городе послышались около половины третьего ночи.

Перед этим в командовании Воздушных сил ВСУ предупредили об опасности применения противником баллистического вооружения для атак в ряде регионов, в том числе и в Днепропетровской области.

Также военные заявили о работе систем противовоздушной обороны в этом регионе.

Жителей областей, где объявлена воздушная тревога, привали оставаться в укрытиях, а также соблюдать правило "двух стен".

Угрозы российских ударов на День Независимости

Напомним, недавно спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что россияне известны своим тяготением к "сакральным" датам, поэтому День Независимости является очередным "скрепным" поводом нанести удары по Украине. При этом в эти дни наши защитники будут усиленно, взвешенно и уверенно контролировать обстановку, как это делают всегда.

В украинской разведке также допускают возможность российских провокаций в День Независимости. Там считают, что враг может прибегнуть к ракетному террору.

Спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк также отмечала, что в определенный день возможны массированные атаки, в том числе с использованием надводных и подводных ракетоносителей, стратегической и тактической авиации и дронов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДнипровибухиВойна России против Украины