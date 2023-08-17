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Упоминание о независимости донимает Россию. ГУР допускает возможность провокаций 24 августа

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Четверг 17 августа 2023 16:12
Упоминание о независимости донимает Россию. ГУР допускает возможность провокаций 24 августа Фото: Андрей Юсов, представитель Главного управления разведки Минобороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В разведке допускается возможность российских провокаций в День Независимости Украины. Призвали украинцев не пренебрегать собственной безопасностью.

Об этом заявил представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.

По словам Юсова, с начала полномасштабного вторжения украинцы живут в режиме абсолютной сосредоточенности и мобилизации усилий.

"На пределе возможностей защищается украинское небо, проводятся контрдиверсионные мероприятия, контрразведывательные по всей стране и в будни, и в праздники", - сказал Юсов и добавил, что России упоминание о независимой Украине является "особенно чувствительным".

Юсов отметил, что риск провокаций на День Независимости есть, однако, как и в другие дни, гражданские и военные должны быть готовы к ним, поскольку Россия осуществляет ракетные удары не только в праздничные дни.

"И в принципе фактически весь арсенал вооружений и средств, который у них есть, они уже использовали в этой преступной, геноцидной войне против украинцев", - добавил представитель ГУР.

Чего ждать День Независимости?

Как отметил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, российские террористы известны своим тяготением к "сакральным" датам, в связи с чем День Независимости очередной "крепкий" повод нанести удар по Украине.

Ранее Игнат говорил, что в эти дни наши бойцы будут усиленно, взвешенно и уверенно контролировать обстановку, как делают это всегда.

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