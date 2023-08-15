В Воздушных силах ответили, чего ждать украинцам в День Независимости
Россияне известны своим тяготением к "сакральным" датам, поэтому День Независимости - это еще один "скрепный" повод нанести удар по Украине. Так, захватчики могут прибегать к атакам в этот день так же, как и в любой другой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната на брифинге.
"В этот день нужно ничего не ждать. А сделать для себя выводы, насколько важно для нас сегодня обретение нашей настоящей независимости на поле боя потом и кровью наших защитников", - сказал он.
При этом военные, в том числе и бойцы Воздушных сил, будут делать то, что и всегда, - защищать государство и его воздушное пространство.
"Что День Независимости, что другой день. У нас столько прекрасных дат, которые мы отмечаем. Поэтому у врага очень много поводов по нам наносить удары. Так называемых "скрепных" поводов. Видите, а сегодня нет никакого праздника и была атака", - добавил Игнат.
Обстрелы Украины
Отметим, что оккупанты обстреливают мирные города Украины в любые дни. В то же время россияне тяготеют к "сакральным" датам и к тому, чтобы разрушать светлые и памятные для украинцев дни. Поэтому вражеских обстрелов можно ожидать и в День Независимости.
Ранее Игнат отмечал, что в эти дни наши бойцы будут усиленно, взвешенно и уверенно контролировать обстановку, как это делают всегда.
При этом заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий считает, что захватчики могут прибегнуть к обстрелам Украины на День Независимости. Это может произойти днем раньше или позже, или продолжаться несколько дней.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.