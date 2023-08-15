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В Воздушных силах ответили, чего ждать украинцам в День Независимости

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Вторник 15 августа 2023 14:05
В Воздушных силах ответили, чего ждать украинцам в День Независимости Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (mil.in.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Россияне известны своим тяготением к "сакральным" датам, поэтому День Независимости - это еще один "скрепный" повод нанести удар по Украине. Так, захватчики могут прибегать к атакам в этот день так же, как и в любой другой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната на брифинге.

"В этот день нужно ничего не ждать. А сделать для себя выводы, насколько важно для нас сегодня обретение нашей настоящей независимости на поле боя потом и кровью наших защитников", - сказал он.

При этом военные, в том числе и бойцы Воздушных сил, будут делать то, что и всегда, - защищать государство и его воздушное пространство.

"Что День Независимости, что другой день. У нас столько прекрасных дат, которые мы отмечаем. Поэтому у врага очень много поводов по нам наносить удары. Так называемых "скрепных" поводов. Видите, а сегодня нет никакого праздника и была атака", - добавил Игнат.

Обстрелы Украины

Отметим, что оккупанты обстреливают мирные города Украины в любые дни. В то же время россияне тяготеют к "сакральным" датам и к тому, чтобы разрушать светлые и памятные для украинцев дни. Поэтому вражеских обстрелов можно ожидать и в День Независимости.

Ранее Игнат отмечал, что в эти дни наши бойцы будут усиленно, взвешенно и уверенно контролировать обстановку, как это делают всегда.

При этом заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий считает, что захватчики могут прибегнуть к обстрелам Украины на День Независимости. Это может произойти днем раньше или позже, или продолжаться несколько дней.

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