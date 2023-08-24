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У Дніпрі пролунали вибухи під час повітряної тривоги. В області працює ППО

Фото: у Дніпрі пролунали вибухи через ракетну атаку росіян (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Дніпрі пролунали вибухи в ніч проти четверга, 24 серпня. У цей час в області була оголошена повітряна тривога через загрозу завдання російськими окупантами ракетних атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Дніпро".

Вибухи в місті почулися близько пів на третю ночі.

Перед цим у командуванні Повітряних сил ЗСУ попередили про небезпеку застосування противником балістичного озброєння для атак у низці регіонів, у тому числі й у Дніпропетровській області.

Також військові заявили про роботу систем протиповітряної оборони у цьому регіоні.

Жителів областей, де оголошено повітряну тривогу, привалили залишатися в укриттях, а також дотримуватися правила "двох стін".

Загрози російських ударів на День Незалежності

Нагадаємо, нещодавно речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що росіяни відомі своїм тяжінням до "сакральних" дат, тому День Незалежності є черговим "скрєпним" приводом завдати ударів по Україні. При цьому у ці дні наші захисники будуть посилено, виважено та впевнено контролювати обстановку, як роблять це завжди.

В українській розвідці також допускають можливість російських провокацій на День Незалежності. Там вважають, що ворог може вдатись до ракетного терору.

Речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк також зазначала, що у визначний день можливі масовані атаки, зокрема з використанням надводних і підводних ракетоносіїв, стратегічної й тактичної авіації та дронів.

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