У Дніпрі пролунали вибухи під час повітряної тривоги. В області працює ППО

У Дніпрі пролунали вибухи в ніч проти четверга, 24 серпня. У цей час в області була оголошена повітряна тривога через загрозу завдання російськими окупантами ракетних атак.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Дніпро".
Вибухи в місті почулися близько пів на третю ночі.
Перед цим у командуванні Повітряних сил ЗСУ попередили про небезпеку застосування противником балістичного озброєння для атак у низці регіонів, у тому числі й у Дніпропетровській області.
Також військові заявили про роботу систем протиповітряної оборони у цьому регіоні.
Жителів областей, де оголошено повітряну тривогу, привалили залишатися в укриттях, а також дотримуватися правила "двох стін".
Нагадаємо, нещодавно речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що росіяни відомі своїм тяжінням до "сакральних" дат, тому День Незалежності є черговим "скрєпним" приводом завдати ударів по Україні. При цьому у ці дні наші захисники будуть посилено, виважено та впевнено контролювати обстановку, як роблять це завжди.
В українській розвідці також допускають можливість російських провокацій на День Незалежності. Там вважають, що ворог може вдатись до ракетного терору.
Речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк також зазначала, що у визначний день можливі масовані атаки, зокрема з використанням надводних і підводних ракетоносіїв, стратегічної й тактичної авіації та дронів.
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