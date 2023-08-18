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Гуменюк об угрозе ударов РФ в День Независимости: возможны массированные атаки

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Украина, Пятница 18 августа 2023 15:54
Гуменюк об угрозе ударов РФ в День Независимости: возможны массированные атаки Фото: спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Угроза ракетных ударов России по территории Украины в День Независимости остается высокой. Вероятно, как раз в этот период возможны массированные атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк во время брифинга в медиацентре "Украина-Укринформ".

"Такая угроза остается. Напомню, они даже из бухты способны поражать фактически любую точку на территории Украины. А зная тяготение нашего врага к сакральным датам, вполне вероятно, что как раз в этот период усилятся угрозы и возможные массированные атаки, в том числе с использованием надводных и подводных ракетоносителей, стратегической и тактической авиации, ударных беспилотников", - сказала Гуменюк.

По ее словам, угроза атак РФ наращивается ближе к важным датам. И сейчас отсутствие ракетоносителей на службе может свидетельствовать о подготовке к массированному удару 24 августа.

"А активность самолетов МиГ, которая наблюдается в течение двух последних суток, может свидетельствовать о проведении предварительного согласования Воздушных сил, это также косвенный признак подготовки к атакам", - отметила Гуменюк.

Чего ждать в День Независимости?

Как отметил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, российские террористы известны своим тяготением к "сакральным" датам, в связи с чем День Независимости очередной "крепкий" повод нанести удар по Украине.

Ранее Игнат говорил, что в эти дни наши бойцы будут усиленно, взвешенно и уверенно контролировать обстановку, как это делают всегда.

Кроме того, в разведке допускается возможность российских провокаций на День Независимости Украины. Призвали украинцев не пренебрегать собственной безопасностью.

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