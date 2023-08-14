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В Воздушных силах рассказали, могут ли россияне готовить обстрелы в День Независимости

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Понедельник 14 августа 2023 10:22
В Воздушных силах рассказали, могут ли россияне готовить обстрелы в День Независимости Фото: спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (armyinform.com.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты могут прибегнуть к обстрелам Украины в День Независимости, как и в любой другой день. При этом наши военные продолжат контролировать обстановку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

Игнату задали вопрос, есть ли у Воздушных сил какие-либо предположения о том, что россияне могут готовить обстрелы в День Независимости 24 августа.

При этом спикер отметил, что в этом плане вряд ли нужно делиться предположениями.

Так, по его словам, в настоящее время в небе находится 30 российских воздушных целей. Речь идет о беспилотниках, самолетах-разведчиках и истребителях. Учитывая это, от оккупантов можно ожидать чего угодно и когда угодно.

Он подчеркнул, что любые средства воздушного нападения - это вопрос быстрый. Приняли решение - привели в боевую готовность - запустили.

"Понятно, что мы будем в эти дни более усиленно, взвешенно и уверенно контролировать обстановку, как это делаем и всегда. Здесь у нас каждый день - это тревога и внимание. Поэтому нужно об этом помнить", - добавил Игнат.

Обстрелы Украины

Отметим, что российские военные прибегают к атакам по Украине как по будням, так и по выходным дням, включая праздники. Однако у оккупантов есть тяга к "сакральным" датам и тому, чтобы разрушать светлые и памятные для украинцев дни. Учитывая это, обстрелов можно ожидать в праздничные дни, как в День Независимости.

Так, например, на День Независимости в прошлом году россияне нанесли ракетный удар по железнодорожной станции поселка Чаплино Днепропетровской области. В результате 15 человек погибли и еще 50 получили ранения.

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