В Днепре прогремели взрывы

Взрывы в Днепре прогремели в среду, 9 октября. Военные предупреждали об угрозе ударов баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

В городе прогремели несколько взрывов после 11:10. Воздушная тревога в Днепропетровской области была объявлена в 10:16.

Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с восточного направления. Также была зафиксирована активность вражеской тактической авиации на северо-восточном и восточном направлениях.

Кроме того, военные сообщали о движении скоростной цели на Днепр.

Карта воздушных тревог по состоянию на 11:15