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В Днепре прогремели взрывы

Днепр, Среда 09 октября 2024 11:21
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В Днепре прогремели взрывы Фото: в Днепре прогремели взрывы 9 октября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Взрывы в Днепре прогремели в среду, 9 октября. Военные предупреждали об угрозе ударов баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

В городе прогремели несколько взрывов после 11:10. Воздушная тревога в Днепропетровской области была объявлена в 10:16.

Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с восточного направления. Также была зафиксирована активность вражеской тактической авиации на северо-восточном и восточном направлениях.

Кроме того, военные сообщали о движении скоростной цели на Днепр.

Карта воздушных тревог по состоянию на 11:15

В Днепре прогремели взрывы

Ночная атака врага

В ночь на 9 октября российские войска выпустили по Украине 22 дрона-камикадзе. Силы противовоздушной обороны уничтожили 21 "Шахед". Еще один беспилотник вернулся в Россию. ПВО работала в Одесской, Винницкой и Киевской областях.

Оккупанты нанесли ракетный удар баллистикой по Полтавской области. В результате атаки поврежден промышленный объект.

Кроме того, россияне третьи сутки подряд атаковали Одесскую область. Из-за атаки дронов в городе Черноморск повреждена многоэтажка, пять человек пострадали. Также повреждено медицинское учреждение и еще одно здание.

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