В Днепре прогремели взрывы
Взрывы в Днепре прогремели в среду, 9 октября. Военные предупреждали об угрозе ударов баллистики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
В городе прогремели несколько взрывов после 11:10. Воздушная тревога в Днепропетровской области была объявлена в 10:16.
Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с восточного направления. Также была зафиксирована активность вражеской тактической авиации на северо-восточном и восточном направлениях.
Кроме того, военные сообщали о движении скоростной цели на Днепр.
Карта воздушных тревог по состоянию на 11:15
Ночная атака врага
В ночь на 9 октября российские войска выпустили по Украине 22 дрона-камикадзе. Силы противовоздушной обороны уничтожили 21 "Шахед". Еще один беспилотник вернулся в Россию. ПВО работала в Одесской, Винницкой и Киевской областях.
Оккупанты нанесли ракетный удар баллистикой по Полтавской области. В результате атаки поврежден промышленный объект.
Кроме того, россияне третьи сутки подряд атаковали Одесскую область. Из-за атаки дронов в городе Черноморск повреждена многоэтажка, пять человек пострадали. Также повреждено медицинское учреждение и еще одно здание.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.