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У Дніпрі пролунали вибухи

Дніпро, Середа 09 жовтня 2024 11:21
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У Дніпрі пролунали вибухи Фото: у Дніпрі пролунали вибухи 9 жовтня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Вибухи у Дніпрі пролунали у середу, 9 жовтня. Військові попереджали про загрозу ударів балістикою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

У місті пролунало декілька вибухів після 11:10. Повітряну тривогу у Дніпропетровській області оголосили о 10:16.

Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння зі східного напрямку. Також була зафіксована активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та східному напрямках.

Крім того, військові повідомляли про рух швидкісної цілі на Дніпро.

Карта повітряних тривог станом на 11:15

У Дніпрі пролунали вибухи

Нічна атака ворога

В ніч на 9 жовтня російські війська випустили по Україні 22 дрони-камікадзе. Сили протиповітряної оборони знищили 21 "Шахед". Ще один безпілотник повернувся у напрямку Росії. ППО працювала в Одеській, Вінницькій та Київській областях.

Окупанти завдали ракетного удару балістикою по Полтавській області. Внаслідок атаки пошкоджений промисловий обʼєкт.

Крім того, росіяни третю добу поспіль атакували Одеську область. Через атаку дронів у місті Чорноморськ пошкоджена багатоповерхівка, п'ятеро людей постраждали. Також пошкоджені медичний заклад та ще одну будівля.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Дніпропетровська область Війна в Україні Війна Росії проти України Повітряна тривога Вибухи
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