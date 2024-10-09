У Дніпрі пролунали вибухи
Вибухи у Дніпрі пролунали у середу, 9 жовтня. Військові попереджали про загрозу ударів балістикою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.
У місті пролунало декілька вибухів після 11:10. Повітряну тривогу у Дніпропетровській області оголосили о 10:16.
Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння зі східного напрямку. Також була зафіксована активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та східному напрямках.
Крім того, військові повідомляли про рух швидкісної цілі на Дніпро.
Карта повітряних тривог станом на 11:15
Нічна атака ворога
В ніч на 9 жовтня російські війська випустили по Україні 22 дрони-камікадзе. Сили протиповітряної оборони знищили 21 "Шахед". Ще один безпілотник повернувся у напрямку Росії. ППО працювала в Одеській, Вінницькій та Київській областях.
Окупанти завдали ракетного удару балістикою по Полтавській області. Внаслідок атаки пошкоджений промисловий обʼєкт.
Крім того, росіяни третю добу поспіль атакували Одеську область. Через атаку дронів у місті Чорноморськ пошкоджена багатоповерхівка, п'ятеро людей постраждали. Також пошкоджені медичний заклад та ще одну будівля.
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