Россияне запустили по Украине баллистику и больше 20 дронов. Как отработала ПВО
В ночь на 9 октября российские войска запустили по Украине три баллистические ракеты и 22 дрона. ПВО сбила 21 БПЛА, один повернул в РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
"В ночь на 9 октября враг нанес удар по Полтавской области тремя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Курской области, а также 22 ударными БПЛА из Приморско-Ахтарска и мыса Чауда", - говорится в сообщении.
Как отработала ПВО
К отражению нападения привлекалась авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
"В результате противовоздушного боя сбит 21 вражеский БПЛА в Одесской, Винницкой и Киевской областях. Еще один ударный беспилотник повернул в направлении России", - отметили в Воздушных силах.
Атака РФ по Украине
Российские захватчики запустили по территории Украины ударные беспилотники, предварительно типа "Шахед" поздно вечером 8 октября. В ряде областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы вражеской атаки.
В частности, дроны-камикадзе были зафиксированы в Киевской области. В регионе работала ПВО.
Кроме того, поздно вечером оккупанты ударили по Полтавской области баллистикой. Несмотря на взрывы в Полтаве и Кременчуге, попаданий по гражданской инфраструктуре не было.
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