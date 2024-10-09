РФ ночью атаковала Одесский район: повреждены многоэтажка и медучреждение, есть раненые
В ночь на 9 октября оккупанты атаковали дронами Одесский район. Есть повреждения медучреждения и многоэтажки, пять людей ранены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера, Одесскую облпрокуратуру.
"В результате атаки в Одесском районе повреждены остекление и фасад девятиэтажки, без дальнейшего возгорания. Травмированы 5 человек, трое из них госпитализированы в состоянии средней степени тяжести", - рассказал Кипер.
Также, по словам главы ОВА, произошло возгорание мансардного этажа недостроя.
"Пожар, площадью 400 м², оперативно ликвидировали. Повреждено остекление корпуса одного из медицинских учреждений", - добавил он.
РФ атаковала Черноморск
По данным следствия, ночью 9 октября оккупанты в очередной раз атаковали город Черноморск ударными беспилотными летательными аппаратами.
"В результате атаки ранения разной степени тяжести получили 5 местных жителей. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Поврежден девятиэтажный жилой дом и медучреждение", - отметили в ведомстве.
Последствия обстрела Черноморска 9 октября (t.me/odesa_prokuratura)
При процессуальном руководстве прокуроров Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Атака РФ по Украине
Российские войска атаковали Украину 22 дронами-камикадзе в ночь на 9 октября. Также оккупанты запустили три баллистические ракеты по Полтавской области.
ПВО сбила 21 БПЛА. Кроме того, один беспилотник, вероятно, вернулся в Россию. Ночью взрывы гремели в Киевской области, в регионе работала ПВО.
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