Восстановят ли здание Николаевской ОГА после ракетного удара: что говорит Ким

В Николаеве не планируют восстанавливать здание областной государственной администрации, которое было разрушено в результате российского удара.

Как передает РБК-Украина , об этом в интервью "Новини.LIVE" заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"Его (здание ОГА - ред.) реконструировать нельзя. Экспертиза показывает, что есть поражение фундамента. Восстановить его, пожалуй, будет раз в пять дороже, чем построить новое", - отметил Ким.

По его словам, сейчас тратить деньги на здание ОГА он не видит смысла. Оно находится в аварийном состоянии и может обрушиться.

Ким уточнил, что когда закончится война, у жителей Николаева планируют спросить, что делать на месте здания ОГА - мемориал, территорию для памятника, или большой отель.

"Как только закончится война, я этот вопрос хочу обсудить со всеми людьми, чтобы я не принимал решение сам. Потому что тут погибли люди, это вопрос еще и морали", - отметил он.