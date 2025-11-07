Восстановят ли здание Николаевской ОГА после ракетного удара: что говорит Ким
В Николаеве не планируют восстанавливать здание областной государственной администрации, которое было разрушено в результате российского удара.
Как передает РБК-Украина, об этом в интервью "Новини.LIVE" заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
"Его (здание ОГА - ред.) реконструировать нельзя. Экспертиза показывает, что есть поражение фундамента. Восстановить его, пожалуй, будет раз в пять дороже, чем построить новое", - отметил Ким.
По его словам, сейчас тратить деньги на здание ОГА он не видит смысла. Оно находится в аварийном состоянии и может обрушиться.
Ким уточнил, что когда закончится война, у жителей Николаева планируют спросить, что делать на месте здания ОГА - мемориал, территорию для памятника, или большой отель.
"Как только закончится война, я этот вопрос хочу обсудить со всеми людьми, чтобы я не принимал решение сам. Потому что тут погибли люди, это вопрос еще и морали", - отметил он.
Удар по зданию Николаевской ОГА
Напомним, 29 марта 2022 года российские оккупанты нанесли ракетный удар по зданию Николаевской областной государственной администрации. Было прямое попадание.
Под завалами оказались люди. Позже стало известно, что из-под завалов достали по меньшей мере 34 тела погибших. Еще два человека погибли в больницах.
Также было 33 пострадавших в результате атаки российских оккупантов.
После удара в здании областной государственной администрации осталась большая дыра с 9 по 1 этаж.
Уже в декабре 2022 года Ким рассказал, что здание ОГА не подлежит восстановлению.