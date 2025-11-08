ua en ru
РФ массированно атакует энергетику Украины: Минэнерго объяснило отключение света

Украина, Суббота 08 ноября 2025 02:14
РФ массированно атакует энергетику Украины: Минэнерго объяснило отключение света Фото: отключение света (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

В ряде областей Украины введены аварийные отключения электроэнергии из-за атак врага по энергетической инфраструктуре Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра энергетики Украины Светлану Гринчук.

Министр пообещала: как только позволит ситуация с безопасностью, спасатели и энергетики начнут ликвидацию последствий атаки, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение в регионах.

По словам Гринчук, аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.

"Призываю всех и каждого сохранять спокойствие и следить за официальной информацией. Несмотря на планы врага, Украина будет иметь свет и тепло этой зимой", - подчеркнула глава Минэнерго.

В каких областях начали экстренно выключать свет

Как сообщалось, в ночь на 8 ноября "Укрэнерго" дало указание о введении аварийных графиков отключения света в Украине из-за очередного массированного российского удара по энергетике страны.

Поэтому графики плановых отключений пока не действуют, а электроснабжение может прерываться в любой момент.

В перечне: Киев, Киевская, Днепропетровская, Черкасская и Кировоградская области.

