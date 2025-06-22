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День молодежи 2025: когда отмечают в Украине и что надо знать о празднике

Воскресенье 22 июня 2025 07:00
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День молодежи 2025: когда отмечают в Украине и что надо знать о празднике Когда и как будут праздновать День молодежи в Украине (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

День молодежи - это особый праздник, посвященный молодому поколению, его энергии, потенциалу и вкладу в развитие общества. В Украине недавно изменили дату праздника, чтобы синхронизироваться с мировым сообществом. В 2025 году украинская молодежь будет отмечать свой праздник в новый, но уже привычный для многих день.

Когда в Украине будут праздновать День молодежи в 2025 году и что стоит знать об этом празднике, рассказывает РБК-Украина.

Когда отмечают День молодежи в Украине в 2025 году

В 2025 году День молодежи в Украине будет отмечаться во вторник, 12 августа. Эта дата была изменена Указом Президента Украины от 28 июля 2021 года № 333/2021 "О Дне молодежи".

До этого праздник традиционно отмечали в последнее воскресенье июня. Решение о переносе даты было принято для поддержки евроинтеграционных стремлений украинской молодежи и гармонизации празднования с Международным днем молодежи, который также приходится на 12 августа.

История и значение праздника

Исторически в Украине День молодежи отмечался еще с советских времен - в последнее воскресенье июня. С 1958 года это был "Союзмолодежь". После обретения независимости, в 1994 году, Президент Украины Леонид Кравчук подписал Указ о сохранении этой даты. Однако, впоследствии, возникла идея объединиться с мировым сообществом.

Международный день молодежи был установлен Генеральной Ассамблеей ООН в 1999 году по предложению Всемирной конференции министров по делам молодежи, состоявшейся в Лиссабоне (Португалия) в 1998 году.

Его цель - привлечь внимание к проблемам, с которыми сталкивается молодежь во всем мире, и подчеркнуть ее роль в развитии общества.

Перенос Дня молодежи в Украине на 12 августа символизирует стремление украинской молодежи быть частью глобального мира, где ценности свободы, демократии и инноваций являются основой. Поэтому президент Украины Владимир Зеленский установил в 2021 году новую дату - 12 августа.

Что означает праздник для Украины?

Сегодня День молодежи - это не просто празднование, а важный день для:

Признания вклада молодежи: Это возможность отметить достижения молодых людей, их активность, креативность и влияние на развитие страны.

Привлечение внимания к проблемам

Праздник стал прекрасной возможностью для обсуждения вызовов, с которыми сталкиваются молодые украинцы (трудоустройство, образование, жилье, психологическая поддержка и т.д.).

Поощрение к лидерству и активности

День молодежи мотивирует молодое поколение к активному участию в социально-политической жизни, культурном развитии и экономическом росте страны.

Чествование роли в борьбе

В условиях полномасштабной войны, роль молодежи в Украине чрезвычайно важна. Молодые люди активно волонтерят, защищают страну на фронте, развивают новые технологии и поддерживают общество. Этот день является также чествованием их стойкости и несокрушимости.

Как отмечают День молодежи

Традиционно ко Дню молодежи по всей стране проводятся различные мероприятия: образовательные форумы, молодежные фестивали, концерты, спортивные соревнования, благотворительные акции и культурные ивенты.

Хотя в условиях войны формат празднования может быть изменен, главная идея остается неизменной - поддержка и признание потенциала украинской молодежи.

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При написании материала были использованы источники: Википедия, DayToday, Dayspedia, AnydayGuide.

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