Эстония начала строить бункеры на границе с Россией

Эстония, Суббота 13 декабря 2025 13:40
Эстония начала строить бункеры на границе с Россией Фото: Эстония начала строить бункеры на границе с Россией (Эстонский центр оборонных инвестиций)
Автор: Татьяна Степанова

Эстония начала возведение первых бетонных бункеров на юго-восточной границе с Россией в рамках Балтийской оборонительной линии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense News.

По словам представителя Эстонского центра оборонных инвестиций Крисмара Розина, первый этап предусматривает установку 28 бункеров. Семь из которых уже доставлены и готовятся к монтажу вблизи муниципалитета Сетомаа.

Общая сеть должна включать 600 фортификационных сооружений, которые станут частью многослойной системы обороны на восточном фланге НАТО.

"Мы строим это в мирное время, а это значит, что должны придерживаться законов мирного времени", - отметил Розин.

Бункеры, площадью около 35 кв. м каждый, спроектированы для выдерживания ударов артиллерийских снарядов калибра 152 мм. В случае обострения ситуации на границе, они будут дополняться колючей проволокой и "зубами дракона", которые уже размещены на складах.

Проект стартовал с задержкой из-за проблем с закупками. Первичные тендеры не дали результатов из-за завышенных цен - компании не могли точно оценить стоимость работ без раскрытия координат, которые хранили в тайне из соображений безопасности.

Сейчас проект реализуется по сокращенному сценарию, чтобы получить реальные данные перед масштабным развертыванием. Еще 572 бункера будут выставлены на новый тендер до конца года.

Строительство сопровождается значительными координационными вызовами: нужно получить одобрение от вооруженных сил, полиции, пограничников, местных советов и частных землевладельцев. В то же время Эстония уже опережает Латвию и Литву, которые также реализуют свои части проекта независимо.

Напомним, в прошлом году мы сообщали, что Эстония в 2025-м начнет строительство линии обороны на границе с Россией. В частности, построит 600 бункеров в приграничных районах со страной агрессором.

Кроме того, на юго-восточной границе Эстонии в течение следующих двух лет возведут почти 40-километровый противотанковый ров. Также оппозиционная партия Эстонии инициировала законопроект, которым предлагается закрыть границу с Россией.

