Латвия окончательно отгородилась забором от России

Латвия, Вторник 30 декабря 2025 05:25
Латвия окончательно отгородилась забором от России Иллюстративное фото: граница Латвии и Беларуси (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

В Латвии полностью завершили строительство ограждения на границе с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ответственную за объект государственную компанию Valsts Nekustamie Ipasumi (VNI).

На финальном этапе в эксплуатацию ввели 72 км из 99 км забора, построенного компанией Igate.

Общая протяженность ограждения на латвийско-российской границе составляет около 280 км, что обеспечивает сплошной физический барьер в технически возможных местах.

Стоимость проекта ранее оценивали в 146 млн евро.

Министр внутренних дел Латвии Рихардс Козловскис отметил, что завершение строительства забора на границах с Россией и Беларусью является важным вкладом в национальную безопасность и защиту внешней границы ЕС.

По его словам, границу и в дальнейшем будут оснащать современными технологическими системами наблюдения.

Параллельно продолжаются работы по обустройству дополнительной инфраструктуры: патрульных дорог, мостов и инженерных сооружений.

Летом начат завершающий этап работ на еще 41 км участков границы с Россией, в частности в болотистой местности. Основные строительные работы планируется завершить до конца 2026 года.

VNĪ также координирует проекты на границе с Беларусью. Строительство основного ограждения общей протяженностью почти 145 км там завершили в июле 2024 года. Завершающие инфраструктурные работы на отдельных участках планируют закончить к весне 2026 года.

Отдельно отмечается, что технологическое оснащение всей внешней сухопутной границы Латвии должны завершить до конца 2026 года.

Бункеры на эстонско-российской границе

Ранее РБК-Украина писало о том, что Эстония начала возведение первых бетонных бункеров на юго-восточной границе с Россией в рамках Балтийской оборонительной линии.

Первый этап предусматривает установку 28 бункеров. Семь из них уже доставлены и готовятся к монтажу вблизи муниципалитета Сетомаа.

Общая сеть должна включать 600 фортификационных сооружений, которые станут частью многослойной системы обороны на восточном фланге НАТО.

Кроме того, на юго-восточной границе Эстонии в течение следующих двух лет возведут почти 40-километровый противотанковый ров.

Также оппозиционная партия Эстонии инициировала законопроект, которым предлагается полностью закрыть границу с Россией.

Латвия Российская Федерация Граница с РФ Граница с Беларусью
