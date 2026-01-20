ua en ru
Финляндия получила первый результат от забора на границе с Россией

Финляндия, Вторник 20 января 2026 18:49
Финляндия получила первый результат от забора на границе с Россией Иллюстративное фото: Финляндия получила первый результат от забора на границе с Россией (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Финляндии зафиксировали первый случай обнаружения нарушителя государственной границы с помощью нового забора, который возводят на отдельных участках границы с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

Инцидент произошел на прошлой неделе в районе города Иматра, однако официально о нем сообщили 20 января. Сигнальное оборудование, установленное на заборе, зафиксировало попытку пересечения границы с территории Финляндии в Россию. Пограничники оперативно остановили нарушителя.

Информацию о личности задержанного и его мотивы пока не разглашают.

По данным пограничной службы, новый забор позволяет контролировать сразу несколько участков границы с использованием относительно небольшого количества персонала. Система оснащена камерами и сигнальными датчиками.

Забор на границе Финляндии и России

На юго-востоке Финляндии планируют построить 140 км заграждения, из которых уже возведено около 100 км. В конструкции также предусмотрены специальные проходы для диких животных каждые три километра.

В целом Финляндия планирует построить 200 км забора на восточной границе. Общая стоимость проекта составляет около 380 млн евро. Полностью перекрыть почти 1300 км границы с Россией невозможно из-за высокой стоимости - один километр заграждения с оборудованием стоит примерно 1,8 млн евро, поэтому пограничная служба определила приоритетные участки.

Ранее министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что страна ведет переговоры с несколькими странами НАТО о размещении в стране их солдат. Такая вероятность существует даже при отсутствии реальной военной угрозы.

А в начале августа председатель оборонного комитета парламента Швеции Петер Хультквист заявил, что его страна намерена разместить своих солдат в финской провинции Лапландия, которая граничит с Россией. По его словам, такой шаг будет сильным сигналом для Кремля

