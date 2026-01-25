НАТО готовит безлюдную роботизированную зону на границе с РФ и Беларусью

НАТО планирует создать на восточном фланге почти безлюдную, роботизированную зону с высокотехнологичными средствами наблюдения и вооружения. Это поможет сохранить жизни солдат на первом этапе потенциального наступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt .

Генерал НАТО Томас Лоувин заявил, что такие планы Альянса являются ответом на усиление угроз со стороны России. По концепции, вдоль границ НАТО с Россией и Беларусью будет создана многослойная оборонительная система, сочетающая датчики, автоматизированные средства и роботизированные системы, которые смогут выявлять противника и сдерживать его продвижение на ранних этапах.

Лоувин описал этот участок как "своеобразную горячую зону", задача которой - ломая инициативу противника, сократить его боевую способность еще до фактического столкновения с крупными операционными силами НАТО. В такой зоне могут быть задействованы вооруженные беспилотники, полуавтономные боевые машины, роботизированные наземные системы и автоматизированные системы ПВО и ПРО.

Кроме того, в рамках усиления восточного фланга планируется размещение значительно больших запасов вооружения и боеприпасов в приграничных государствах, чем это было раньше, чтобы гарантировать быстрое реагирование и логистическую поддержку в случае обострения ситуации.

Генерал также подчеркнул, что хотя высокие технологии будут играть важную роль, последние решения о применении силы остаются за человеком, в соответствии с существующими международными правилами и этическими стандартами.

Издание пишет, что такие изменения происходят на фоне усиления оборонительных возможностей НАТО после полномасштабного вторжения России в Украину и роста напряжения в трансатлантических отношениях. Восточный фланг альянса уже претерпел значительное увеличение военного присутствия и планирования оборонительных операций.