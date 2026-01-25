ua en ru
Вс, 25 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

НАТО готовит безлюдную роботизированную зону на границе с РФ и Беларусью

Воскресенье 25 января 2026 02:24
UA EN RU
НАТО готовит безлюдную роботизированную зону на границе с РФ и Беларусью Фото: НАТО укрепляет оборону восточного фланга на фоне новых угроз (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

НАТО планирует создать на восточном фланге почти безлюдную, роботизированную зону с высокотехнологичными средствами наблюдения и вооружения. Это поможет сохранить жизни солдат на первом этапе потенциального наступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt.

Генерал НАТО Томас Лоувин заявил, что такие планы Альянса являются ответом на усиление угроз со стороны России. По концепции, вдоль границ НАТО с Россией и Беларусью будет создана многослойная оборонительная система, сочетающая датчики, автоматизированные средства и роботизированные системы, которые смогут выявлять противника и сдерживать его продвижение на ранних этапах.

Лоувин описал этот участок как "своеобразную горячую зону", задача которой - ломая инициативу противника, сократить его боевую способность еще до фактического столкновения с крупными операционными силами НАТО. В такой зоне могут быть задействованы вооруженные беспилотники, полуавтономные боевые машины, роботизированные наземные системы и автоматизированные системы ПВО и ПРО.

Кроме того, в рамках усиления восточного фланга планируется размещение значительно больших запасов вооружения и боеприпасов в приграничных государствах, чем это было раньше, чтобы гарантировать быстрое реагирование и логистическую поддержку в случае обострения ситуации.

Генерал также подчеркнул, что хотя высокие технологии будут играть важную роль, последние решения о применении силы остаются за человеком, в соответствии с существующими международными правилами и этическими стандартами.

Издание пишет, что такие изменения происходят на фоне усиления оборонительных возможностей НАТО после полномасштабного вторжения России в Украину и роста напряжения в трансатлантических отношениях. Восточный фланг альянса уже претерпел значительное увеличение военного присутствия и планирования оборонительных операций.

Как известно, в НАТО начали активно укреплять оборону после полномасштабного вторжения РФ в Украину, особенно после дроновых провокаций Москвы на территориях стран блока осенью прошлого года.

В Кремле вообще видят, что НАТО и Европа готовится к войне с Россией, о чем заявил на днях глава МИД РФ Серий Лавров.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Российская Федерация Беларусь
Новости
Враг целый день атакует Киевскую область: разрушены дома, травмированы четыре человека
Враг целый день атакует Киевскую область: разрушены дома, травмированы четыре человека
Аналитика
Кредит МВФ под угрозой? Украина хочет изменить условия программы из-за ФОПов
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кредит МВФ под угрозой? Украина хочет изменить условия программы из-за ФОПов