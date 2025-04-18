"Для врага - ничего святого". Как праздновать Пасху безопасно в Донецкой области

Комендантский час в Донецкой области на Пасху 2025 года будет действовать "по трем режимам". К вопросам безопасности жителей просят отнестись чрезвычайно внимательно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Донецкой областной государственной (военной) администрации Вадима Филашкина в Facebook.
В общинах Донецкой области - в соответствии с оперативной ситуацией и приближением населенных пунктов к линии боевых действий - действует комендантский час по трем режимам:
Филашкин объяснил, что все зависит от расстояния до линии фронта.
"Прошу всех жителей придерживаться его и с уважением относиться к работе правоохранителей", - подчеркнул чиновник.
Для того чтобы пасхальные праздники были безопасными, жителей Донецкой области призывают:
"Враг не раз продемонстрировал всему миру, что для него нет ничего святого. Поэтому прошу, помните: большие скопления людей - это риск", - подчеркнул Филашкин.
Он также обратился к духовенству с просьбой:
"Пусть эта Пасха пройдет в тишине и согласии и принесет долгожданную Победу и мир нашей стране! Давайте праздновать осторожно и с заботой друг о друге", - подытожил глава области.
Напомним, ранее мы рассказывали, что проведение пасхальных мероприятий на территории Кировоградской области будет происходить в этом году согласно новому распоряжению главы госадминистрации. В нем говорится, в частности, об усилении мер безопасности и комендантском часе в пасхальную ночь.
В Хмельницкой области на Пасху изменят комендантский час, а меры безопасности - усилят.
Отмечать Пасху по особым правилам будут и в Киевской области.
Между тем жителей и гостей города Сумы призвали быть особенно осторожными в течение пасхальных праздников и избегать скоплений людей.
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