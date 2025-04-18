"Для врага - ничего святого". Как праздновать Пасху безопасно в Донецкой области

Что известно о комендантском часе

В общинах Донецкой области - в соответствии с оперативной ситуацией и приближением населенных пунктов к линии боевых действий - действует комендантский час по трем режимам:

либо с 15:00 до 11:00;

либо с 17:00 до 09:00;

либо с 21:00 до 05:00.

Филашкин объяснил, что все зависит от расстояния до линии фронта.

"Прошу всех жителей придерживаться его и с уважением относиться к работе правоохранителей", - подчеркнул чиновник.

Как отпраздновать Пасху безопасно

Для того чтобы пасхальные праздники были безопасными, жителей Донецкой области призывают:

очень внимательно отнестись к вопросам безопасности;

не пренебрегать сигналами воздушной тревоги;

избегать массовых скоплений.

"Враг не раз продемонстрировал всему миру, что для него нет ничего святого. Поэтому прошу, помните: большие скопления людей - это риск", - подчеркнул Филашкин.

Он также обратился к духовенству с просьбой:

отнестись с пониманием к ситуации с безопасностью в Донецкой области;

не проводить массовые мероприятия (которые могут представлять риск для жизни и здоровья верующих);

не допускать скопления людей возле храмов.

"Пусть эта Пасха пройдет в тишине и согласии и принесет долгожданную Победу и мир нашей стране! Давайте праздновать осторожно и с заботой друг о друге", - подытожил глава области.

Публикация Вадима Филашкина (скриншот: facebook.com/vadym.filashkin)