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"Для врага - ничего святого". Как праздновать Пасху безопасно в Донецкой области

На Пасху в Донецкой области нужно быть особенно осторожными (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Комендантский час в Донецкой области на Пасху 2025 года будет действовать "по трем режимам". К вопросам безопасности жителей просят отнестись чрезвычайно внимательно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Донецкой областной государственной (военной) администрации Вадима Филашкина в Facebook.

Что известно о комендантском часе

В общинах Донецкой области - в соответствии с оперативной ситуацией и приближением населенных пунктов к линии боевых действий - действует комендантский час по трем режимам:

  • либо с 15:00 до 11:00;
  • либо с 17:00 до 09:00;
  • либо с 21:00 до 05:00.

Филашкин объяснил, что все зависит от расстояния до линии фронта.

"Прошу всех жителей придерживаться его и с уважением относиться к работе правоохранителей", - подчеркнул чиновник.

Как отпраздновать Пасху безопасно

Для того чтобы пасхальные праздники были безопасными, жителей Донецкой области призывают:

  • очень внимательно отнестись к вопросам безопасности;
  • не пренебрегать сигналами воздушной тревоги;
  • избегать массовых скоплений.

"Враг не раз продемонстрировал всему миру, что для него нет ничего святого. Поэтому прошу, помните: большие скопления людей - это риск", - подчеркнул Филашкин.

Он также обратился к духовенству с просьбой:

  • отнестись с пониманием к ситуации с безопасностью в Донецкой области;
  • не проводить массовые мероприятия (которые могут представлять риск для жизни и здоровья верующих);
  • не допускать скопления людей возле храмов.

"Пусть эта Пасха пройдет в тишине и согласии и принесет долгожданную Победу и мир нашей стране! Давайте праздновать осторожно и с заботой друг о друге", - подытожил глава области.

Публикация Вадима Филашкина (скриншот: facebook.com/vadym.filashkin)

Напомним, ранее мы рассказывали, что проведение пасхальных мероприятий на территории Кировоградской области будет происходить в этом году согласно новому распоряжению главы госадминистрации. В нем говорится, в частности, об усилении мер безопасности и комендантском часе в пасхальную ночь.

В Хмельницкой области на Пасху изменят комендантский час, а меры безопасности - усилят.

Отмечать Пасху по особым правилам будут и в Киевской области.

Между тем жителей и гостей города Сумы призвали быть особенно осторожными в течение пасхальных праздников и избегать скоплений людей.

Читайте также, что известно о комендантском часе на Пасху в разных регионах Украины.

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