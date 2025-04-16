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Пасха в Киевской области во время войны: как пройдут богослужения и что запрещено

Среда 16 апреля 2025 11:56
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Пасха в Киевской области во время войны: как пройдут богослужения и что запрещено Пасху 2025 года в Киевской области будут отмечать "под вражеским прицелом" (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

В этом году Пасху в Киевской области будут отмечать по особым правилам - из-за войны и угрозы вражеских атак. В регионе будут действовать усиленные меры безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской областной государственной (военной) администрации в Facebook.

Кто решал, как будут проходить пасхальные праздники

Недавно состоялось заседание Киевского областного совета Церквей и религиозных организаций. В нем приняли участие:

  • заместитель председателя Киевской ОГА (ОВА) Жанна Осипенко;
  • представители религиозных организаций;
  • представители Национальной полиции;
  • представители ГСЧС;
  • представители СБУ Киевской области.

Пасха в Киевской области во время войны: как пройдут богослужения и что запрещеноНекоторые из участников заседания (фото: facebook.com/koda.gov.ua)

Что обсуждали во время заседания и к каким выводам пришли

Во время встречи участники заседания Киевского областного совета Церквей и религиозных организаций:

  • обсудили меры безопасности во время проведения пасхальных богослужений (учитывая повышенный риск вражеских атак);
  • решили усилить меры безопасности во время пасхальных праздников.

Осипенко во время мероприятия подчеркнула, что самое главное:

  • сохранение жизни и здоровья людей;
  • недопущение чрезвычайных ситуаций.

"Уверена, что совместная наша работа даст положительные результаты, и эти праздничные, светлые дни на Киевщине пройдут спокойно", - отметила она.

Пасха в Киевской области во время войны: как пройдут богослужения и что запрещеноЖанна Осипенко во время заседания (фото: facebook.com/koda.gov.ua)

Какие ограничения и меры безопасности введут на Пасху

В течение пасхальных праздников в Киевской области будут действовать такие основные ограничения и меры безопасности:

  • комендантский час - без изменений (пребывание на улице ночью запрещено);
  • ночные богослужения - должны транслироваться в онлайн-режиме;
  • посещать храмы - можно только после завершения комендантского часа;
  • количество присутствующих в храме людей должно соответствовать вместимости ближайшего убежища;
  • в случае воздушной тревоги - верующие должны немедленно пройти в укрытия;
  • полиция, ГСЧС и СБУ в праздничные дни - будут работать в усиленном режиме.

"Рекомендовано составление графиков служб и освящения пасхальных корзин, чтобы избежать значительного скопления людей в одном месте", - отметили в пресс-службе областной госадминистрации.

Пасха в Киевской области во время войны: как пройдут богослужения и что запрещеноПасха в Киевской области во время войны: как пройдут богослужения и что запрещеноПубликация Киевской ОГА (скриншот: facebook.com/koda.gov.ua)

Напомним, ранее мы рассказывали, что проведение пасхальных мероприятий на территории Кировоградской области будет происходить в этом году согласно новому распоряжению главы госадминистрации. В нем говорится, в частности, об усилении мер безопасности и комендантском часе в пасхальную ночь.

Тем временем в Хмельницкой области изменят комендантский час на Пасху. Меры безопасности там также будут усилены.

Читайте также, зачем корзины на Пасху окропляют водой и какие молитвы читают.

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Киевская область Пасха Комендантский час Праздники
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