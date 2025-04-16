Пасха в Киевской области во время войны: как пройдут богослужения и что запрещено
В этом году Пасху в Киевской области будут отмечать по особым правилам - из-за войны и угрозы вражеских атак. В регионе будут действовать усиленные меры безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской областной государственной (военной) администрации в Facebook.
Кто решал, как будут проходить пасхальные праздники
Недавно состоялось заседание Киевского областного совета Церквей и религиозных организаций. В нем приняли участие:
- заместитель председателя Киевской ОГА (ОВА) Жанна Осипенко;
- представители религиозных организаций;
- представители Национальной полиции;
- представители ГСЧС;
- представители СБУ Киевской области.
Некоторые из участников заседания (фото: facebook.com/koda.gov.ua)
Что обсуждали во время заседания и к каким выводам пришли
Во время встречи участники заседания Киевского областного совета Церквей и религиозных организаций:
- обсудили меры безопасности во время проведения пасхальных богослужений (учитывая повышенный риск вражеских атак);
- решили усилить меры безопасности во время пасхальных праздников.
Осипенко во время мероприятия подчеркнула, что самое главное:
- сохранение жизни и здоровья людей;
- недопущение чрезвычайных ситуаций.
"Уверена, что совместная наша работа даст положительные результаты, и эти праздничные, светлые дни на Киевщине пройдут спокойно", - отметила она.
Жанна Осипенко во время заседания (фото: facebook.com/koda.gov.ua)
Какие ограничения и меры безопасности введут на Пасху
В течение пасхальных праздников в Киевской области будут действовать такие основные ограничения и меры безопасности:
- комендантский час - без изменений (пребывание на улице ночью запрещено);
- ночные богослужения - должны транслироваться в онлайн-режиме;
- посещать храмы - можно только после завершения комендантского часа;
- количество присутствующих в храме людей должно соответствовать вместимости ближайшего убежища;
- в случае воздушной тревоги - верующие должны немедленно пройти в укрытия;
- полиция, ГСЧС и СБУ в праздничные дни - будут работать в усиленном режиме.
"Рекомендовано составление графиков служб и освящения пасхальных корзин, чтобы избежать значительного скопления людей в одном месте", - отметили в пресс-службе областной госадминистрации.
Публикация Киевской ОГА (скриншот: facebook.com/koda.gov.ua)
Напомним, ранее мы рассказывали, что проведение пасхальных мероприятий на территории Кировоградской области будет происходить в этом году согласно новому распоряжению главы госадминистрации. В нем говорится, в частности, об усилении мер безопасности и комендантском часе в пасхальную ночь.
Тем временем в Хмельницкой области изменят комендантский час на Пасху. Меры безопасности там также будут усилены.
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