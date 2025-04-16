Пасха в Киевской области во время войны: как пройдут богослужения и что запрещено

В этом году Пасху в Киевской области будут отмечать по особым правилам - из-за войны и угрозы вражеских атак. В регионе будут действовать усиленные меры безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской областной государственной (военной) администрации в Facebook.

Кто решал, как будут проходить пасхальные праздники

Недавно состоялось заседание Киевского областного совета Церквей и религиозных организаций. В нем приняли участие:

заместитель председателя Киевской ОГА (ОВА) Жанна Осипенко;

представители религиозных организаций;

представители Национальной полиции;

представители ГСЧС;

представители СБУ Киевской области.

Некоторые из участников заседания (фото: facebook.com/koda.gov.ua)

Что обсуждали во время заседания и к каким выводам пришли

Во время встречи участники заседания Киевского областного совета Церквей и религиозных организаций:

обсудили меры безопасности во время проведения пасхальных богослужений (учитывая повышенный риск вражеских атак);

решили усилить меры безопасности во время пасхальных праздников.

Осипенко во время мероприятия подчеркнула, что самое главное:

сохранение жизни и здоровья людей;

недопущение чрезвычайных ситуаций.

"Уверена, что совместная наша работа даст положительные результаты, и эти праздничные, светлые дни на Киевщине пройдут спокойно", - отметила она.

Жанна Осипенко во время заседания (фото: facebook.com/koda.gov.ua)

Какие ограничения и меры безопасности введут на Пасху

В течение пасхальных праздников в Киевской области будут действовать такие основные ограничения и меры безопасности:

комендантский час - без изменений (пребывание на улице ночью запрещено);

ночные богослужения - должны транслироваться в онлайн-режиме;

посещать храмы - можно только после завершения комендантского часа;

количество присутствующих в храме людей должно соответствовать вместимости ближайшего убежища;

в случае воздушной тревоги - верующие должны немедленно пройти в укрытия;

полиция, ГСЧС и СБУ в праздничные дни - будут работать в усиленном режиме.

"Рекомендовано составление графиков служб и освящения пасхальных корзин, чтобы избежать значительного скопления людей в одном месте", - отметили в пресс-службе областной госадминистрации.

Публикация Киевской ОГА (скриншот: facebook.com/koda.gov.ua)