Праздник под угрозой: в Сумах предупредили, чего избегать на Пасху
Жителей и гостей города Сумы призвали быть особенно осторожными в течение пасхальных праздников. На фоне угрозы новых вражеских ударов по городу советуют, в частности, избегать скоплений людей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сумского городского совета в Facebook.
Как праздновать Пасху в Сумах безопасно
Украинцам напомнили, что в городе сохраняется угроза новых ударов со стороны врага. Поэтому в предпасхальные дни и на праздник нужно избегать массовых скоплений людей.
"В условиях полномасштабной войны враг и дальше применяет террор против мирного населения, не гнушаясь ударами по религиозным и гражданским объектам. Поэтому, в праздничные дни большие скопления людей могут стать потенциальной целью для атаки или провокаций", - объяснили гражданам.
Учитывая такую ситуацию, людей просят максимально ограничить пребывание в местах массового скопления. Особенно на Пасху (в воскресенье, 20 апреля), когда традиционно происходят:
- богослужения;
- освящение куличей.
Руководство общины просит жителей:
- быть бдительными;
- соблюдать сигналы тревоги;
- по возможности - смотреть трансляции богослужений онлайн;
- выбирать безопасные форматы празднования в семейном кругу.
"Берегите себя и родных", - подытожили в пресс-службе горсовета.
Публикация Сумского городского совета (скриншот: facebook.com/smr.gov.ua)
Когда в Сумах можно будет освятить куличи
Стоит отметить, что освящать куличи в Сумах в Свято-Воскресенском кафедральном соборе начнут еще до наступления праздника Пасхи.
В целом освящение (согласно информации "Православной Сумщины") будет происходить в течение двух дней:
- в субботу, 19 апреля - после 09:00 и до 17:00 (Литургия и первое освящение куличей);
- в воскресенье, 20 апреля - после 05:30 и до 17:00 (Ранняя и литургия с освящением куличей).
Расписание богослужений в соборе (скриншот: pravoslavya.sumy.ua)
Напомним, ранее мы рассказывали, что проведение пасхальных мероприятий на территории Кировоградской области будет происходить в этом году согласно новому распоряжению главы госадминистрации. В нем говорится, в частности, об усилении мер безопасности и комендантском часе в пасхальную ночь.
Тем временем в Хмельницкой области изменят комендантский час на Пасху. Меры безопасности - будут усилены.
Отмечать Пасху по особым правилам будут и в Киевской области.
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