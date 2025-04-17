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Праздник под угрозой: в Сумах предупредили, чего избегать на Пасху

Четверг 17 апреля 2025 15:32
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Праздник под угрозой: в Сумах предупредили, чего избегать на Пасху Пасха во время войны - потенциально опасна (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Жителей и гостей города Сумы призвали быть особенно осторожными в течение пасхальных праздников. На фоне угрозы новых вражеских ударов по городу советуют, в частности, избегать скоплений людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сумского городского совета в Facebook.

Как праздновать Пасху в Сумах безопасно

Украинцам напомнили, что в городе сохраняется угроза новых ударов со стороны врага. Поэтому в предпасхальные дни и на праздник нужно избегать массовых скоплений людей.

"В условиях полномасштабной войны враг и дальше применяет террор против мирного населения, не гнушаясь ударами по религиозным и гражданским объектам. Поэтому, в праздничные дни большие скопления людей могут стать потенциальной целью для атаки или провокаций", - объяснили гражданам.

Учитывая такую ситуацию, людей просят максимально ограничить пребывание в местах массового скопления. Особенно на Пасху (в воскресенье, 20 апреля), когда традиционно происходят:

  • богослужения;
  • освящение куличей.

Руководство общины просит жителей:

  • быть бдительными;
  • соблюдать сигналы тревоги;
  • по возможности - смотреть трансляции богослужений онлайн;
  • выбирать безопасные форматы празднования в семейном кругу.

"Берегите себя и родных", - подытожили в пресс-службе горсовета.

Праздник под угрозой: в Сумах предупредили, чего избегать на ПасхуПубликация Сумского городского совета (скриншот: facebook.com/smr.gov.ua)

Когда в Сумах можно будет освятить куличи

Стоит отметить, что освящать куличи в Сумах в Свято-Воскресенском кафедральном соборе начнут еще до наступления праздника Пасхи.

В целом освящение (согласно информации "Православной Сумщины") будет происходить в течение двух дней:

  • в субботу, 19 апреля - после 09:00 и до 17:00 (Литургия и первое освящение куличей);
  • в воскресенье, 20 апреля - после 05:30 и до 17:00 (Ранняя и литургия с освящением куличей).

Праздник под угрозой: в Сумах предупредили, чего избегать на ПасхуРасписание богослужений в соборе (скриншот: pravoslavya.sumy.ua)

Напомним, ранее мы рассказывали, что проведение пасхальных мероприятий на территории Кировоградской области будет происходить в этом году согласно новому распоряжению главы госадминистрации. В нем говорится, в частности, об усилении мер безопасности и комендантском часе в пасхальную ночь.

Тем временем в Хмельницкой области изменят комендантский час на Пасху. Меры безопасности - будут усилены.

Отмечать Пасху по особым правилам будут и в Киевской области.

Читайте также, что известно о комендантском часе на Пасху в разных регионах Украины.

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