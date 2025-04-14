ua en ru
Пн, 14 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Безопасность превыше всего: что запрещено на Пасху в Кировоградской области

Понедельник 14 апреля 2025 16:02
UA EN RU
Безопасность превыше всего: что запрещено на Пасху в Кировоградской области Пасху 2025 года украинцы будут отмечать в условиях определенных ограничений (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Проведение пасхальных мероприятий на территории Кировоградской области будет проходить в этом году согласно новому распоряжению руководителя государственной администрации. В нем говорится, в частности, об усилении мер безопасности и комендантском часе в пасхальную ночь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Кировоградской областной государственной администрации Андрея Райковича в Facebook.

Пасха в условиях войны: официальное распоряжение

Райкович рассказал, что подписал распоряжение о проведении пасхальных мероприятий на территории области.

Он напомнил, что один из самых уважаемых религиозных праздников в мирное время отмечали многолюдно - в соборах и в храмах.

Однако четвертый год полномасштабной войны, недавние трагедии в Кривом Роге и Сумах, постоянные вражеские обстрелы всех мирных украинских городов и сел заставляют власть и граждан:

  • усилить меры безопасности;
  • быть бдительными;
  • быть ответственными.

Как будет проходить Пасха в Кировоградской области

Чиновник рассказал, что "пасхальный" комендантский час будет действовать с 19 на 20 апреля:

  • с полуночи (24:00);
  • до 4 часов утра.

Он также обратил внимание руководителей районов, общин, городских глав и правоохранительных органов насчет усиления коммуникаций с местным населением, духовенством, верующими - не игнорировать сигналы тревоги и заботиться о безопасности.

Уточняется, что профильные службы проверят убежища, защитные и культовые сооружения на предмет:

  • безопасности;
  • наличия информации, как действовать, когда звучит сигнал "Воздушная тревога";
  • присутствия дежурных (в укрытиях).

"Главное - жизнь и здоровье людей", - подытожил Райкович.

Безопасность превыше всего: что запрещено на Пасху в Кировоградской областиПубликация Райковича (скриншот: facebook.com/andriy.raykovich)

Напомним, ранее мы рассказывали, почему на Пасху украинцы ходят в храм с корзинками.

Читайте также, зачем корзины на Пасху окропляют водой и какие молитвы читают.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пасха Кировоградская область Комендантский час Война в Украине Советы
NEWS
FPV-дрон впервые долетел до Запорожья? Что говорят военные и есть ли угроза для фронта
FPV-дрон впервые долетел до Запорожья? Что говорят военные и есть ли угроза для фронта
DAILY
Трамп ждет, война идет. Что мешает мирным переговорам между Украиной, США и РФ
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Трамп ждет, война идет. Что мешает мирным переговорам между Украиной, США и РФ