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"Для ворога - нічого святого". Як святкувати Великдень безпечно у Донецькій області

На Великдень у Донецькій області потрібно бути особливо обережними (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Комендантська година в Донецькій області на Великдень 2025 року діятиме "за трьома режимами". До питань безпеки мешканців просять поставитись надзвичайно уважно.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію голови Донецької обласної державної (військової) адміністрації Вадима Філашкіна у Facebook.

Що відомо про комендантську годину

У громадах Донецької області - відповідно до оперативної ситуації та наближення населених пунктів до лінії бойових дій - діє комендантська година за трьома режимами:

  • або з 15:00 до 11:00;
  • або з 17:00 до 09:00;
  • або з 21:00 до 05:00.

Філашкін пояснив, що все залежить від відстані до лінії фронту. 

"Прошу всіх жителів дотримуватись її та з повагою ставитись до роботи правоохоронців", - наголосив посадовець.

Як відсвяткувати Великдень безпечно

Для того, щоб великодні свята були безпечними, мешканців Донецької області закликають:

  • дуже уважно поставитись до питань безпеки;
  • не нехтувати сигналами повітряної тривоги;
  • уникати масових скупчень. 

"Ворог не раз продемонстрував всьому світові, що для нього немає нічого святого. Тому прошу, пам'ятайте: великі скупчення людей - це ризик", - наголосив Філашкін.

Він також звернувся до духовенства із проханням:

  • поставитись із розумінням до безпекової ситуації на Донеччині;
  • не проводити масові заходи (які можуть становити ризик для життя та здоров'я вірян);
  • не допускати скупчення людей біля храмів.

"Нехай цей Великдень пройде у тиші та злагоді та принесе довгоочікувану Перемогу та мир нашій країні! Святкуймо обережно та з турботою один про одного", - підсумував очільник області.

Публікація Вадима Філашкіна (скриншот: facebook.com/vadym.filashkin)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що проведення великодніх заходів на території Кіровоградської області відбуватиметься цього року згідно з новим розпорядженням очільника держадміністрації. У ньому йдеться, зокрема, про посилення безпекових заходів і комендантську годину у великодню ніч.

У Хмельницькій області на Великдень змінять комендантську годину, а заходи безпеки - посилять.

Відзначатимуть Великдень за особливими правилами й у Київській області.

Тим часом мешканців і гостей міста Суми закликали бути особливо обережними впродовж великодніх свят й уникати скупчень людей.

Читайте також, що відомо про комендантську годину на Великдень у різних регіонах України.

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