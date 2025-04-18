"Для ворога - нічого святого". Як святкувати Великдень безпечно у Донецькій області

Що відомо про комендантську годину

У громадах Донецької області - відповідно до оперативної ситуації та наближення населених пунктів до лінії бойових дій - діє комендантська година за трьома режимами:

або з 15:00 до 11:00;

або з 17:00 до 09:00;

або з 21:00 до 05:00.

Філашкін пояснив, що все залежить від відстані до лінії фронту.

"Прошу всіх жителів дотримуватись її та з повагою ставитись до роботи правоохоронців", - наголосив посадовець.

Як відсвяткувати Великдень безпечно

Для того, щоб великодні свята були безпечними, мешканців Донецької області закликають:

дуже уважно поставитись до питань безпеки;

не нехтувати сигналами повітряної тривоги;

уникати масових скупчень.

"Ворог не раз продемонстрував всьому світові, що для нього немає нічого святого. Тому прошу, пам'ятайте: великі скупчення людей - це ризик", - наголосив Філашкін.

Він також звернувся до духовенства із проханням:

поставитись із розумінням до безпекової ситуації на Донеччині;

не проводити масові заходи (які можуть становити ризик для життя та здоров'я вірян);

не допускати скупчення людей біля храмів.

"Нехай цей Великдень пройде у тиші та злагоді та принесе довгоочікувану Перемогу та мир нашій країні! Святкуймо обережно та з турботою один про одного", - підсумував очільник області.

Публікація Вадима Філашкіна (скриншот: facebook.com/vadym.filashkin)