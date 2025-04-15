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Пасха во время войны: в Хмельницкой области изменят комендантский час

Вторник 15 апреля 2025 14:36
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Пасха во время войны: в Хмельницкой области изменят комендантский час Комендантский час на Пасху в Хмельницкой области сократят (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В Хмельницкой области решили сократить комендантский час на Пасху. Тем временем меры безопасности в регионе будут усилены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Хмельницкой областной государственной администрации Сергея Тюрина в Facebook.

Комендантский час на Пасху в Хмельницкой области

По словам Тюрина, решение о сокращении в регионе комендантского часа приняли во время заседания Совета обороны области.

Так, в Пасхальную ночь - с 19 на 20 апреля - комендантский час будет действовать:

  • с полуночи (00:00);
  • до 3 часов (03:00).

"Понимаю, насколько важен этот праздник для каждого из нас. В мирное время храмы были переполнены верующими", - отметил чиновник.

Усиление мер безопасности в Хмельницкой области

Председатель Хмельницкой ОГА подчеркнул, что четвертый год полномасштабной войны вносит свои коррективы.

"Недавние трагедии в Кривом Роге, Сумах, постоянные вражеские обстрелы наших городов и сел (и наша область - не исключение), заставляют нас быть особенно бдительными. Главное для нас - жизнь и здоровье людей", - сообщил он.

Исходя из этого в области (сокращая комендантский час) одновременно усиливают меры безопасности:

  • состоялось совещание с духовенством области по организации празднования;
  • пожарные проводят противопожарные инструктажи;
  • правоохранители будут патрулировать в усиленном режиме;
  • необходимо обеспечить доступность укрытий в случае воздушной тревоги.

"Желаю, чтобы Пасха прошла спокойно, чтобы каждый мог посетить богослужения, но без лишних рисков. Поэтому, пожалуйста, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги, заботьтесь о своей безопасности и безопасности близких", - подытожил Тюрин.

Пасха во время войны: в Хмельницкой области изменят комендантский часПасха во время войны: в Хмельницкой области изменят комендантский часПубликация Сергея Тюрина (скриншот: facebook.com/sergii.tiurin.public)

Напомним, ранее мы рассказывали, что проведение пасхальных мероприятий на территории Кировоградской области будет происходить в этом году согласно новому распоряжению главы госадминистрации. В нем говорится, в частности, об усилении мер безопасности и комендантском часе в пасхальную ночь.

Читайте также, зачем корзины на Пасху окропляют водой и какие молитвы читают.

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Пасха Хмельницкая область Комендантский час Советы
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