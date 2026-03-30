Дизеля и газа будет больше: Украина договаривается с Грецией о поставках

16:45 30.03.2026 Пн
2 мин
Украина уже получает через Грецию американский СПГ
aimg Иван Носальский
Иллюстративное фото: Украина планирует наладить поставки дизеля из Греции (Getty Images)

Украина может нарастить поставки сжиженного природного газа (СПГ) через греческие терминалы и сеть газопроводов "Вертикальный коридор".

Об этом заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Читайте также: Зеленский договорился о дизеле для Украины на год на Ближнем Востоке

Расширение газового импорта

Украина уже получает сжиженный природный газ из США через инфраструктуру Греции, однако эти объемы остаются незначительными.

В ходе встречи с заместителем министра иностранных дел Греции Харисом Теохарисом Корецкий обсудил возможность использования мощностей греческих портов для увеличения поставок.

По данным аналитиков ExPro, только в марте через "Вертикальный коридор" в Украину поступило около 75 млн кубометров газа. Поставки осуществляются с греческого терминала Ревитуса по специальным сниженным тарифам на транспортировку.

Поставки дизеля и логистика

Отдельное внимание Украина и Греция уделили поставкам дизеля. Из-за разрушения внутренних перерабатывающих заводов в результате российских атак страна стала почти полностью зависимой от импорта горючего из Европы.

"Мы также обсудили поставки дизельного топлива, использование греческого флота и другие взаимовыгодные проекты", - отметил Корецкий.

Американский СПГ для Украины

Напомним, в ноябре прошлого года руководство Минэнерго заявило о том, что группа "Нафтогаз" и польская компания ORLEN заключили договоренности о поставках не менее 300 млн кубометров американского сжиженного природного газа (СПГ).

Подписание соответствующего меморандума состоялось в ходе министерской встречи Партнерства по трансатлантическому энергетическому сотрудничеству (P-TEC). Это сотрудничество направлено на укрепление энергетической устойчивости Украины и диверсификацию маршрутов снабжения топливом.

К слову, недавно Украина договорилась о поставках дизеля из Саудовской Аравии.

Больше по теме:
По Украине катится массовая волна "минирований": что известно на данный момент
По Украине катится массовая волна "минирований": что известно на данный момент
Аэропорты на старте? Что мешает открыть перелеты в Украине во время войны
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Аэропорты на старте? Что мешает открыть перелеты в Украине во время войны