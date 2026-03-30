Дизеля і газу буде більше: Україна домовляється з Грецією про постачання

Україна може наростити постачання скрапленого природного газу (СПГ) через грецькі термінали і мережу газопроводів "Вертикальний коридор".

Про це заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Розширення газового імпорту

Україна вже отримує скраплений природний газ зі США через інфраструктуру Греції, проте ці обсяги залишаються незначними.

Під час зустрічі із заступником міністра закордонних справ Греції Харісом Теохарісом Корецький обговорив можливість використання потужностей грецьких портів для збільшення поставок.

За даними аналітиків ExPro, тільки в березні через "Вертикальний коридор" в Україну надійшло близько 75 млн кубометрів газу. Поставки здійснюються з грецького терміналу Ревітуса за спеціальними зниженими тарифами на транспортування.

Постачання дизеля і логістика

Окрему увагу Україна і Греція приділили поставкам дизеля. Через руйнування внутрішніх переробних заводів унаслідок російських атак країна стала майже повністю залежною від імпорту пального з Європи.

"Ми також обговорили постачання дизельного палива, використання грецького флоту та інші взаємовигідні проєкти", - зазначив Корецький.