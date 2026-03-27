Топливо и продукты дорожают: планирует ли правительство сдерживать цены

Правительство не планирует вводить жесткое регулирование цен на топливо и продукты на фоне их роста. Главной задачей сейчас является насыщение рынка ресурсом и недопущение дефицита.

Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление в Верховной Раде.

По словам премьера, скачок цен на топливо и продукты "является отражением глобальных трендов, вызванных войной в Иране и Украина видит на себе отражение этих процессов".

Сейчас правительство оказывает поддержку наиболее уязвимым категориям населения: пенсионерам, внутренне перемещенным лицам и малообеспеченным. Так, в апреле они получат единовременное пособие в размере 1 500 гривен.

Относительно того, будет ли правительство применять жесткий контроль над ценами на топливо, Свириденко подчеркнула, что приоритетом является достаточное обеспечение рынка от дефицита.

"Сейчас главное насытить рынок достаточно количеством продукта и обезопасить государство от дефицита топлива. Собственно, над этим работаем в тесной координации с операторами рынка. Надо создать все условия для того, чтобы у нас был продукт достаточного количества", - пояснила чиновница.

Она подчеркнула, что приоритетом является армия, медики, коммунальные и другие службы.

Также правительство продолжает программу "кэшбек", которая позволяет частично компенсировать расходы населения на топливо и товары первой необходимости.