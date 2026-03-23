Дизель уже по 90 гривен? Популярные АЗС подняли цены на топливо за выходные

09:15 23.03.2026 Пн
Сразу +3 грн за два дня - что произошло с ценами на топливо в Украине?
aimg Мария Кучерявец
Фото: АЗС переписали цены за выходные (Getty Images)

За период с пятницы (20 марта) по понедельник (23 марта) популярные сети АЗС изменили ценники на стелах. Основное подорожание коснулось дизельного топлива и местами бензина.

РБК-Украина в материале рассказывает, что произошло с ценами на автозаправках за выходные и где топливо подорожало больше всего.

Читайте также: Ажиотаж спадает: Свириденко успокоила украинцев относительно ситуации с топливом на АЗС

Главное:

  • Дизель: Наибольший рост. На OKKO, WOG и SOCAR стоимость стандартного и премиального ДТ выросла на 2-3 грн, достигнув отметки 89,99 грн за литр премиум-класса.
  • Бензин: Цены на А-95 остались стабильными в большинстве сетей, однако "Укрнафта" подняла стоимость премиального 95-го (Energy) на 3 грн - до 71,99 грн за литр.
  • Автогаз: Ситуация с газом осталась почти неизменной для крупных сетей, кроме "Укрнафты", где стоимость топлива выросла на 1 грн, установившись на уровне 43,99 грн.

Фото: цены на популярных сетях АЗС по состоянию на 23 марта 2026 года (инфографика РБК-Украина)

Больше всего подорожал дизель

На OKKO дизель Pulls вырос с 86,99 грн до 89,99 грн (+3 грн), а ДТ Евро - с 83,99 грн до 86,99 грн (+3 грн).

Похожая ситуация на WOG: ДТ Mustang подорожал с 87,99 грн до 89,99 грн (+2 грн), а ДТ Евро-5 - с 84,99 грн до 86,99 грн (+2 грн).

На SOCAR дизель NANO Extro вырос с 86,99 грн до 89,99 грн (+3 грн), а ДТ NANO - с 83,99 грн до 86,99 грн (+3 грн).

В то же время бензин на популярных АЗС (OKKO, WOG, SOCAR) остался без изменений. Стоимость бензина А-95, премиальных марок и "сотого" не изменилась.

На "Укрнафте" зафиксирован точечный рост. Бензин 95 (Energy) подорожал с 68,99 грн до 71,99 грн (+3 грн).

При этом дизель Energy на государственной сети поднялся с 81,99 грн до 83,99 грн (+2 грн), обычный дизель - с 77,99 грн до 79,99 грн (+2 грн). Газ также вырос - с 42,99 грн до 43,99 грн (+1 грн).

Автогаз на OKKO, WOG и SOCAR остался стабильным и не изменился в цене.

Обзор цен на АЗС 23 марта

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 84,99 грн
  • Бензин Pulls 95: 77,99 грн
  • Бензин А-95 Евро: 74,99 грн
  • ДТ Pulls: 89,99 грн
  • ДТ Евро: 86,99 грн
  • Газ: 46,99 грн

WOG

  • Бензин 100: 84,99 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 77,99 грн
  • Бензин 95 Евро: 74,99 грн
  • ДТ Евро-5: 86,99 грн
  • ДТ Mustang: 89,99 грн
  • Газ: 46,98 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 84,99 грн
  • Бензин NANO 95: 78,99 грн.
  • Бензин А-95: 74,99 грн
  • ДТ NANO Extro: 89,99 грн.
  • ДТ NANO: 86,99 грн.
  • Газ: 46,98 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 77,99 грн
  • Бензин 95 (Energy): 71,99 грн
  • Бензин А-95: 68,99 грн
  • Бензин А-92: 65,99 грн
  • ДТ (Energy): 83,99 грн
  • ДТ: 79,99 грн
  • Газ: 43,99 грн

Кэшбек на топливо

Напомним, с 20 марта 2026 года в Украине заработала государственная программа кэшбэка на топливо.

Размер возврата составляет 15% для дизельного топлива, 10% - для бензина и 5% - для автогаза. Максимально можно получить до 1 000 грн кэшбэка в месяц на одного человека. В то же время общий лимит в рамках программы "Национальный кэшбек" достигает 3 000 грн в месяц за все покупки.

Кэшбек начисляется автоматически при оплате на АЗС картой, которая подключена к программе. Накопленные средства отображаются в приложении "Дія".

Использовать эти деньги можно на оплату коммунальных и почтовых услуг, покупку украинских товаров, лекарств, книг или же направить на благотворительность.

Новости
Неизвестные дроны атаковали один из наибольших нефтяных терминалов РФ
Неизвестные дроны атаковали один из наибольших нефтяных терминалов РФ
Аналитика
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО