Дизель уже по 90 гривен? Популярные АЗС подняли цены на топливо за выходные
За период с пятницы (20 марта) по понедельник (23 марта) популярные сети АЗС изменили ценники на стелах. Основное подорожание коснулось дизельного топлива и местами бензина.
РБК-Украина в материале рассказывает, что произошло с ценами на автозаправках за выходные и где топливо подорожало больше всего.
Главное:
- Дизель: Наибольший рост. На OKKO, WOG и SOCAR стоимость стандартного и премиального ДТ выросла на 2-3 грн, достигнув отметки 89,99 грн за литр премиум-класса.
- Бензин: Цены на А-95 остались стабильными в большинстве сетей, однако "Укрнафта" подняла стоимость премиального 95-го (Energy) на 3 грн - до 71,99 грн за литр.
- Автогаз: Ситуация с газом осталась почти неизменной для крупных сетей, кроме "Укрнафты", где стоимость топлива выросла на 1 грн, установившись на уровне 43,99 грн.
Фото: цены на популярных сетях АЗС по состоянию на 23 марта 2026 года (инфографика РБК-Украина)
Больше всего подорожал дизель
На OKKO дизель Pulls вырос с 86,99 грн до 89,99 грн (+3 грн), а ДТ Евро - с 83,99 грн до 86,99 грн (+3 грн).
Похожая ситуация на WOG: ДТ Mustang подорожал с 87,99 грн до 89,99 грн (+2 грн), а ДТ Евро-5 - с 84,99 грн до 86,99 грн (+2 грн).
На SOCAR дизель NANO Extro вырос с 86,99 грн до 89,99 грн (+3 грн), а ДТ NANO - с 83,99 грн до 86,99 грн (+3 грн).
В то же время бензин на популярных АЗС (OKKO, WOG, SOCAR) остался без изменений. Стоимость бензина А-95, премиальных марок и "сотого" не изменилась.
На "Укрнафте" зафиксирован точечный рост. Бензин 95 (Energy) подорожал с 68,99 грн до 71,99 грн (+3 грн).
При этом дизель Energy на государственной сети поднялся с 81,99 грн до 83,99 грн (+2 грн), обычный дизель - с 77,99 грн до 79,99 грн (+2 грн). Газ также вырос - с 42,99 грн до 43,99 грн (+1 грн).
Автогаз на OKKO, WOG и SOCAR остался стабильным и не изменился в цене.
Обзор цен на АЗС 23 марта
OKKO
- Бензин Pulls 100: 84,99 грн
- Бензин Pulls 95: 77,99 грн
- Бензин А-95 Евро: 74,99 грн
- ДТ Pulls: 89,99 грн
- ДТ Евро: 86,99 грн
- Газ: 46,99 грн
WOG
- Бензин 100: 84,99 грн
- Бензин 95 (Mustang): 77,99 грн
- Бензин 95 Евро: 74,99 грн
- ДТ Евро-5: 86,99 грн
- ДТ Mustang: 89,99 грн
- Газ: 46,98 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 84,99 грн
- Бензин NANO 95: 78,99 грн.
- Бензин А-95: 74,99 грн
- ДТ NANO Extro: 89,99 грн.
- ДТ NANO: 86,99 грн.
- Газ: 46,98 грн
"Укрнафта"
- Бензин 98 (Energy): 77,99 грн
- Бензин 95 (Energy): 71,99 грн
- Бензин А-95: 68,99 грн
- Бензин А-92: 65,99 грн
- ДТ (Energy): 83,99 грн
- ДТ: 79,99 грн
- Газ: 43,99 грн
Кэшбек на топливо
Напомним, с 20 марта 2026 года в Украине заработала государственная программа кэшбэка на топливо.
Размер возврата составляет 15% для дизельного топлива, 10% - для бензина и 5% - для автогаза. Максимально можно получить до 1 000 грн кэшбэка в месяц на одного человека. В то же время общий лимит в рамках программы "Национальный кэшбек" достигает 3 000 грн в месяц за все покупки.
Кэшбек начисляется автоматически при оплате на АЗС картой, которая подключена к программе. Накопленные средства отображаются в приложении "Дія".
Использовать эти деньги можно на оплату коммунальных и почтовых услуг, покупку украинских товаров, лекарств, книг или же направить на благотворительность.