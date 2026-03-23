Дизель уже по 90 гривен? Популярные АЗС подняли цены на топливо за выходные

За период с пятницы (20 марта) по понедельник (23 марта) популярные сети АЗС изменили ценники на стелах. Основное подорожание коснулось дизельного топлива и местами бензина.

Главное: Дизель : Наибольший рост. На OKKO, WOG и SOCAR стоимость стандартного и премиального ДТ выросла на 2-3 грн, достигнув отметки 89,99 грн за литр премиум-класса.

: Наибольший рост. На OKKO, WOG и SOCAR стоимость стандартного и премиального ДТ выросла на 2-3 грн, достигнув отметки 89,99 грн за литр премиум-класса. Бензин : Цены на А-95 остались стабильными в большинстве сетей, однако "Укрнафта" подняла стоимость премиального 95-го (Energy) на 3 грн - до 71,99 грн за литр.

: Цены на А-95 остались стабильными в большинстве сетей, однако "Укрнафта" подняла стоимость премиального 95-го (Energy) на 3 грн - до 71,99 грн за литр. Автогаз: Ситуация с газом осталась почти неизменной для крупных сетей, кроме "Укрнафты", где стоимость топлива выросла на 1 грн, установившись на уровне 43,99 грн.

Фото: цены на популярных сетях АЗС по состоянию на 23 марта 2026 года (инфографика РБК-Украина)

Больше всего подорожал дизель

На OKKO дизель Pulls вырос с 86,99 грн до 89,99 грн (+3 грн), а ДТ Евро - с 83,99 грн до 86,99 грн (+3 грн).

Похожая ситуация на WOG: ДТ Mustang подорожал с 87,99 грн до 89,99 грн (+2 грн), а ДТ Евро-5 - с 84,99 грн до 86,99 грн (+2 грн).

На SOCAR дизель NANO Extro вырос с 86,99 грн до 89,99 грн (+3 грн), а ДТ NANO - с 83,99 грн до 86,99 грн (+3 грн).

В то же время бензин на популярных АЗС (OKKO, WOG, SOCAR) остался без изменений. Стоимость бензина А-95, премиальных марок и "сотого" не изменилась.

На "Укрнафте" зафиксирован точечный рост. Бензин 95 (Energy) подорожал с 68,99 грн до 71,99 грн (+3 грн).

При этом дизель Energy на государственной сети поднялся с 81,99 грн до 83,99 грн (+2 грн), обычный дизель - с 77,99 грн до 79,99 грн (+2 грн). Газ также вырос - с 42,99 грн до 43,99 грн (+1 грн).

Автогаз на OKKO, WOG и SOCAR остался стабильным и не изменился в цене.

Обзор цен на АЗС 23 марта

OKKO

Бензин Pulls 100: 84,99 грн

Бензин Pulls 95: 77,99 грн

Бензин А-95 Евро: 74,99 грн

ДТ Pulls: 89,99 грн

ДТ Евро: 86,99 грн

Газ: 46,99 грн

WOG

Бензин 100: 84,99 грн

Бензин 95 (Mustang): 77,99 грн

Бензин 95 Евро: 74,99 грн

ДТ Евро-5: 86,99 грн

ДТ Mustang: 89,99 грн

Газ: 46,98 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 84,99 грн

Бензин NANO 95: 78,99 грн.

Бензин А-95: 74,99 грн

ДТ NANO Extro: 89,99 грн.

ДТ NANO: 86,99 грн.

Газ: 46,98 грн

"Укрнафта"

Бензин 98 (Energy): 77,99 грн

Бензин 95 (Energy): 71,99 грн

Бензин А-95: 68,99 грн

Бензин А-92: 65,99 грн

ДТ (Energy): 83,99 грн

ДТ: 79,99 грн

Газ: 43,99 грн

Кэшбек на топливо

Напомним, с 20 марта 2026 года в Украине заработала государственная программа кэшбэка на топливо.

Размер возврата составляет 15% для дизельного топлива, 10% - для бензина и 5% - для автогаза. Максимально можно получить до 1 000 грн кэшбэка в месяц на одного человека. В то же время общий лимит в рамках программы "Национальный кэшбек" достигает 3 000 грн в месяц за все покупки.

Кэшбек начисляется автоматически при оплате на АЗС картой, которая подключена к программе. Накопленные средства отображаются в приложении "Дія".

Использовать эти деньги можно на оплату коммунальных и почтовых услуг, покупку украинских товаров, лекарств, книг или же направить на благотворительность.