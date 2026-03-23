Дизель вже по 90 гривень? Популярні АЗС підняли ціни на пальне за вихідні

09:15 23.03.2026 Пн
3 хв
Одразу +3 грн за два дні - що сталося з цінами на пальне в Україні?
aimg Марія Кучерявець
Фото: АЗС переписали ціни за вихідні (Getty Images)

За період з п'ятниці (20 березня) по понеділок (23 березня) популярні мережі АЗС змінили цінники на стелах. Основне подорожчання торкнулося дизельного пального та подекуди бензину.

РБК-Україна в матеріалі розповідає, що сталося з цінами на автозаправках за вихідні та де пальне подорожчало найбільше.

Головне:

  • Дизель: Найбільше зростання. На OKKO, WOG та SOCAR вартість стандартного та преміального ДП зросла на 2-3 грн, досягнувши позначки 89,99 грн за літр преміум-класу.
  • Бензин: Ціни на А-95 залишилися стабільними у більшості мереж, проте "Укрнафта" підняла вартість преміального 95-го (Energy) на 3 грн - до 71,99 грн за літр.
  • Автогаз: Ситуація з газом залишилася майже незмінною для великих мереж, окрім "Укрнафти", де вартість пального зросла на 1 грн, встановившись на рівні 43,99 грн.

Фото: ціни на популярних мережах АЗС станом на 23 березня 2026 року (інфографіка РБК-Україна)

Найбільше подорожчав дизель

На OKKO дизель Pulls зріс із 86,99 грн до 89,99 грн (+3 грн), а ДП Євро - з 83,99 грн до 86,99 грн (+3 грн).

Схожа ситуація на WOG: ДП Mustang подорожчав із 87,99 грн до 89,99 грн (+2 грн), а ДП Євро-5 - з 84,99 грн до 86,99 грн (+2 грн).

На SOCAR дизель NANO Extro зріс із 86,99 грн до 89,99 грн (+3 грн), а ДП NANO — з 83,99 грн до 86,99 грн (+3 грн).

Водночас бензин на популярних АЗС (OKKO, WOG, SOCAR) залишився без змін. Вартість бензину А-95, преміальних марок та "сотого" не змінилася.

На "Укрнафті" зафіксовано точкове зростання. Бензин 95 (Energy) подорожчав із 68,99 грн до 71,99 грн (+3 грн).

При цьому дизель Energy на держаній мережі піднявся з 81,99 грн до 83,99 грн (+2 грн), звичайний дизель — з 77,99 грн до 79,99 грн (+2 грн). Газ також зріс - із 42,99 грн до 43,99 грн (+1 грн).

Автогаз на OKKO, WOG і SOCAR залишився стабільним і не змінився у ціні.

Огляд цін на АЗС 23 березня

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 84,99 грн
  • Бензин Pulls 95: 77,99 грн
  • Бензин А-95 Євро: 74,99 грн
  • ДП Pulls: 89,99 грн
  • ДП Євро: 86,99 грн
  • Газ: 46,99 грн

WOG

  • Бензин 100: 84,99 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 77,99 грн
  • Бензин 95 Євро: 74,99 грн
  • ДП Євро-5: 86,99 грн
  • ДП Mustang: 89,99 грн
  • Газ: 46,98 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 84,99 грн
  • Бензин NANO 95: 78,99 грн
  • Бензин А-95: 74,99 грн
  • ДП NANO Extro: 89,99 грн
  • ДП NANO: 86,99 грн
  • Газ: 46,98 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 77,99 грн
  • Бензин 95 (Energy): 71,99 грн
  • Бензин А-95: 68,99 грн
  • Бензин А-92: 65,99 грн
  • ДП (Energy): 83,99 грн
  • ДП: 79,99 грн
  • Газ: 43,99 грн

Кешбек на пальне

Нагадаємо, з 20 березня 2026 року в Україні запрацювала державна програма кешбеку на пальне.

Розмір повернення становить 15% для дизельного пального, 10% - для бензину та 5% - для автогазу. Максимально можна отримати до 1 000 грн кешбеку на місяць на одну особу. Водночас загальний ліміт у межах програми "Національний кешбек" сягає 3 000 грн на місяць за всі покупки.

Кешбек нараховується автоматично під час оплати на АЗС карткою, яка підключена до програми. Накопичені кошти відображаються у застосунку "Дія".

Використати ці гроші можна на оплату комунальних і поштових послуг, купівлю українських товарів, ліків, книг або ж спрямувати на благодійність.

