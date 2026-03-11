ua en ru
Россия может отправить войска в Иран, - Зеленский

10:16 11.03.2026 Ср
2 мин
Москва уже поддерживает Тегеран дронами и ПВО
aimg Татьяна Степанова
Россия может отправить войска в Иран, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)

Россия активно помогает Ирану в войне с США и Израилем, и может отправить туда свои войска.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью ирландскому блогеру Кейлину Робертсону.

"Россия начала поддерживать иранский режим дронами. Она, безусловно, поможет и с ракетами, а также помогает им с ПВО. Что дальше?", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что главный вопрос сейчас - какая страна первой может отправить войска в поддержку иранского режима.

"Так же, как это произошло с Россией, когда Северная Корея отправила 10 тысяч солдат, которые сейчас развернуты в России, но могут быть направлены в Украину. То же самое может произойти и в Иране - Россия может направить туда войска", - отметил президент.

Роль России в конфликте на Ближнем Востоке

Напомним, роль России в конфликтах на Ближнем Востоке и в Европе становится все активнее. В частности, британская разведка расследует возможный "след Кремля" в инциденте с дронами, атаковавшими британскую авианосную группу.

При этом Москва заявила, что РФ не является "нейтральной стороной" и поддерживает Иран в конфликте с Израилем и считает действия западных стран в этой ситуации несправедливыми.

Между тем в Иране официально подтвердили тесное партнерство с Россией и отвергли возможность перемирия с Израилем.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в начале полномасштабной войны России против Украины, Москва для атак по стране использовала дроны с иранскими деталями. Теперь же Иран получает российские комплектующие, что позволяет Тегерану атаковать другие страны Ближнего Востока и базы США.

