Дизель под 82, а газ - по 45: крупные АЗС подняли цены 13 марта

Ценники на топливо снова поползли вверх. Если еще вчера премиальный дизель можно было найти дешевле, то сегодня на одной из АЗС он вплотную приблизился к 82 грн, а газ в одной из сетей почти достиг отметки в 45 грн.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга цен.
Главное:
Фото: цены на топливо на популярных сетях АЗС 13 марта (инфографика РБК-Украина)
По результатам мониторинга цен, бензин в популярных сетях автозаправочных станций остался стабильными, однако наблюдается подорожание дизельного топлива и автомобильного газа на ряде ключевых АЗС.
OKKO
Сеть повысила стоимость дизеля и газа на 1 гривну.
WOG
На заправках WOG цены на дизельное топливо выросли на 1 гривну, на газ - аналогично.
SOCAR
Сеть SOCAR также откорректировала стоимость дизельного топлива и автогаза на 1 гривну.
"Укрнафта"
На заправках государственной "Укрнафты" по состоянию на сегодня стоимость всех видов топлива осталась без изменений по сравнению с предыдущими сутками.
На мировом энергетическом рынке сейчас наблюдается нестабильность. После начала операции США и Израиля против Ирана цены на нефть остаются высокими и колеблются.
Война на Ближнем Востоке повлияла на движение танкеров через Ормузский пролив и работу НПЗ в ряде стран Персидского залива.
В частности, нефть марки Brent сейчас торгуется примерно по 101 доллар за баррель.
Дополнительно на рынок повлияло решение США временно ослабить санкции против российской нефти и нефтепродуктов. Третьим странам разрешили покупать энергоносители из РФ, но только те, которые были загружены на танкеры до 12 марта и уже находятся в море. Такое разрешение будет действовать месяц и касается около 124 млн баррелей нефти.
В Минфине США считают, что это решение якобы не принесет существенной финансовой выгоды российскому правительству.
В то же время издание Financial Times пишет, что ситуация может стать "резким поворотом в судьбе Москвы". Ведь перед этим российский нефтяной экспорт упал до самого низкого уровня с момента полномасштабного вторжения в Украину.
Добавим, что еще на прошлой неделе резко начали расти цены на топливо и в Украине. Глава Антимонопольного комитета Павел Кириленко объяснил, что одной из главных причин подорожания является зависимость Украины от импорта топлива.
По его словам, после остановки крупнейшего нефтеперерабатывающего завода около 85% светлых нефтепродуктов страна вынуждена завозить из-за рубежа.
Кроме того, на цены влияют рост спроса (на бензин А-95 вырос на 40-70%, а на дизель на 60-140%.), сокращение запасов топлива, более дорогая логистика и меньшее предложение от европейских поставщиков.
В то же время правительство Украины готовит новую программу с системой кэшбэка на дизель, бензин и газ. Замысел заключается в том, чтобы компенсировать часть расходов на топливо, стоимость которого резко возросла в последнее время.